¿Está The Walking Dead: Daryl Dixon copiando descaradamente a The Last of Us?

El giro de The Walking Dead: Daryl Dixon inspirado en The Last of Us

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Desde su estreno el pasado 10 de septiembre, The Walking Dead: Daryl Dixon ha sido comparada con The Last of Us. Ambas series tienen una premisa similar, en la que un superviviente tiene la misión de acompañar a un adolescente en un viaje para garantizar su seguridad. Más allá de la sinopsis, el spin-off de TWD tiene una escena prácticamente igual a la de la ficción de HBO Max.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En The Last of Us, el nacimiento de Ellie (Bella Ramsey) se muestra en un flashback en el capítulo 9. Anna (Ashley Johnson), madre de Ellie, es atacada por un infectado. Anna logra acabar con él, pero termina infectándose. Anna da a luz, pone nombre a su bebé y, cuando la amiga de Anna, Marlene, regresa a la casa, promete cuidar de Ellie antes de matar piadosamente a Anna.

En el episodio 2 de The Walking Dead: Daryl Dixon, el protagonista y Laurent viajan con Isabelle y Sylvie. A lo largo del episodio, los flashbacks revelan más sobre estos misteriosos nuevos personajes, incluida la historia de origen de Isabelle. En un impactante flashback, la serie revela que a Lily, la madre de Laurent, la mordió un zombie cuando estaba embarazada. Lily se convierte en caminante mientras da a luz, pero, antes de transformarse, le hace prometer a Isabelle que cuidará de Laurent, igual que hace Anna con Marlene en The Last of Us.

Las escenas de los nacimientos tanto en The Last of Us como en The Walking Dead: Daryl Dixon tienen el mismo propósito: explicar los misteriosos orígenes de Ellie y Laurent y su aparente inmunidad. Ambos entraron en contacto con el virus (o, en el caso de Ellie, la infección por hongos) mientras nacían, pero ninguno se convirtió.

Mientras que Anna no se transformó hasta después de haber dado a luz a Ellie, Lily murió y se convirtió en un caminante antes de que terminara el parto, un giro mucho más sangriento y espeluznante que el de The Last of Us, pero que parece claramente inspirado en la ficción de HBO Max.

Todo sin olvidar que ya incluso antes de esta sangrienta escena del parto zombie, The Walking Dead: Daryl Dixon ya destacaba por sus similitudes con The Last of Us. En esencia, ambas series cuenta con la misma premisa ya que las dos exploran el apocalipsis zombie a través de los ojos de un viejo y cansado guerrero (Joel y de un lado y Daryl de otro) al que se le encomienda la tarea de viajar por el páramo postapocalíptico con un adolescente (Ellie o Laurent) que podría ser la clave para la conseguir la cura contra virus zombi.