The Walking Dead: Daryl Dixon presenta al primer personaje con superpoderes que cambia radicalmente el Universo TWD - AMC

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

AMC ya ha estrenado The Walking Dead: Daryl Dixon, spin-off centrado en el personaje de Norman Reedus. En la serie, Daryl tiene que acompañar a un niño llamado Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) a un lugar seguro, un chico que es clave para la reconstrucción de la humanidad en pleno apocalipsis zombie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según Isabelle (Clémence Poésy), una profecía de un monje budista señaló a Laurent como el nuevo mesías y futuro líder de la humanidad: el niño que algún día será responsable de salvar a la humanidad del apocalipsis. Mientras conversa con Daryl, queda claro que Laurent es extremadamente inteligente, muy empático y sabio para su edad, pero la señal más curiosa es un dibujo. La monja afirma que Laurent dibujó un hombre en una playa poco antes de que Daryl llegara a Francia, lo que sugiere que podría tener visiones del futuro.

Según la historia del origen de Laurent, la profecía del monje budista se hizo muchos años antes de la línea temporal del spin-off. El hecho de que el monje predijera el papel de Laurent antes de que el niño creciera y mostrara su inteligencia prueba la idea de que tenía poderes extraordinarios ya en el timeline de The Walking Dead.

Daryl llega a Francia justo cuando el supuesto mesías necesita un protector. Isabelle ve la llegada de Daryl como un envío divino. La improbable presencia de Daryl en Francia justo cuando Laurent necesita un mensajero constituye un argumento convincente que respalda la teoría del monje. También es curioso cómo una serie de eventos aparentemente aleatorios llevan al villano Codron al convento de monjas, lo que luego obliga a Daryl a aceptar la misión de proteger a Laurent.

Si Laurent tiene poderes, The Walking Dead: Daryl Dixon aún no los ha definido claramente. Las conjeturas del niño sobre el nivel actual de población de Francia y su proyección para su repoblación muestran habilidades matemáticas que ningún niño de la edad de Laurent suele poseer, especialmente porque la mayoría de los colegios dejaron de existir por el apocalipsis zombie. En una escena, Laurent le dice a Daryl 'sientes nostalgia, lo veo en tus ojos', lo que también implica que podría leer los pensamientos y sentimientos de otras personas, e Isabelle luego describe esta habilidad como "ver dentro de las personas". Sin embargo, predecir la llegada de Daryl es, con diferencia, el más importante de los talentos de Laurent.

Si los poderes de Laurent son reales, The Walking Dead entrará en un género completamente diferente, pasando del drama basado en el terror al territorio de la ciencia ficción y la fantasía. La predicción de Laurent sobre el futuro también abriría la puerta para que otros personajes de The Walking Dead posean habilidades de este tipo, convirtiéndose en bienes preciosos para los asentamientos de supervivientes.

A pesar de la confianza de Isabelle, sigue habiendo una gran posibilidad de que los poderes de Laurent no sean reales y simplemente sean fruto de su gran inteligencia. El dibujo que Laurent hace de Daryl es el único ejemplo de poderes sobrenaturales que no pueden explicarse fácilmente ni atribuirse únicamente a la inteligencia. Sin embargo, todavía puede haber una solución lógica. Por un lado, el spin-off nunca muestra a Laurent haciendo el dibujo. Como señala el propio Daryl, simplemente muestra a un hombre en una playa, por lo que incluso si Laurent ha hecho el dibujo, no significa necesariamente que sea una premonición.