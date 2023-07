The Walking Dead: Daryl Dixon tiene tráiler... Al estilo The Last of Us

MADRID, 27 Jul.

Uno de los grandes éxitos del año de HBO Max ha sido The Last of Us, serie basada en el videojuego homónimo. La ficción sigue a Joel (Pedro Pasal), quien es contratado para sacar a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una zona de cuarentena. Esta trama parece muy similar a la de The Walking Dead: Daryl Dixon, tal como ha adelantado su tráiler.

En The Walking Dead: Daryl Dixon, el personaje de Norman Reedus llega a un convento en Francia. "¿Cómo acabaste en Francia?", le pregunta una de las monjas, Isabelle (Clémence Poésy). "Un cúmulo de malas decisiones", contesta el protagonista, que allí conoce a un niño llamado Laurent. "Te hemos estado esperando. Tú eres el mensajero para entregar a Laurent. Sé que puedes llevarle allí sano y salvo", le pide Isabelle, estableciendo el paralelismo con The Last of Us.

Además, otra frase de Isabelle deja claro que los personajes de Laurent y Ellie podrían tener algo en común. "Él está listo para liderar el renacimiento de la humanidad", asegura. En The Last of Us, Ellie es inmune al hongo cordyceps, lo que la convierte en una pieza clave para el descubrimiento de una posible cura. No se sabe si Laurent es inmune al virus zombie en The Walking Dead: Daryl Dixon, pero, por las palabras de Isabelle, tendrá un papel importante en la reconstrucción de la sociedad.

Antes incluso de que salieran a la luz las primeras imágenes del spin-off, The Last of Us ya había sido comparada con The Walking Dead. Parece que la saga TWD, lejos de desmarcarse, ha seguido sumando elementos parecidos con la ficción de HBO Max. Prueba de ello es el zombie que apareció en Dead City compuesto por varios cuerpos de diferentes caminantes, una criatura muy similar al Rey Rata de The Last of Us.