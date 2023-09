The Walking Dead: Daryl Dixon 1x01, gratis en YouTube

MADRID, 15 Sep. (CulturaOcio) -

Este lunes 11 de septiembre AMC estrenó The Walking Dead: Daryl Dixon, el nuevo spin-off que amplía el universo zombie creado por Robert Kirkman. Ahora, para intentar enganchar a más seguidores al viaje del carismático personaje por Europa, también ha lanzado el capítulo piloto de la ficción creada por David Zabel en Youtube, donde se puede ver de forma gratuita.

El primer episodio de la serie protagonizada por Norman Reedus reveló qué fue del personaje tras el final de The Walking Dead y su odisea hasta llegar a Francia, el lugar en el que se desarrolla este spin-off. En el inicio de la serie, la llegada de Daryl a Francia desencadena una serie de acontecimientos que inconscientemente ponen en peligro a un niño que es símbolo de un movimiento religioso cada vez mayor. Daryl acepta acompañarlo hasta un lugar seguro a cambio de ayuda para volver a América.

"En 'TWD: Daryl Dixon', el personaje Daryl Dixon (Norman Reedus) aparece en la costa francesa tras un naufragio e intenta entender cómo y por qué acabó allí. La serie sigue el camino de Daryl por una Francia en ruinas pero resiliente, mientras intenta encontrar su camino de vuelta a casa. Sin embargo, las relaciones que entabla durante el viaje complicarán su plan", reza la sinopsis oficial de la serie.

