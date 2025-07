La entrañable reacción de Scorsese a su primera nominación como actor en los Emmy

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Martin Scorsese ha sido nominado por primera vez por su trabajo como intérprete en los Emmy. El legendario director ha obtenido este reconocimiento en la categoría de mejor actor invitado en una serie de comedia por su aparición en The Studio. Su hija ha compartido la reacción del cineasta, que no ha podido evitar emocionarse.

Francesa Scorsese ha publicado en sus historias de Instagram una captura de pantalla de una videollamada con su padre. El director aparece cubriéndose la cara con las manos, emocionado, mientras que ella sonríe y parece estar riéndose.

Además, Francesa también compartió una imagen de los seis nominados a la categoría de mejor actor invitado en una serie de comedia, acompañada de la frase "Nuestro pequeño actor". A excepción de Jon Bernthal, nominado por su papel en The Bear, el resto de actores que compiten en esta categoría lo hacen también por apariciones en The Studio. Se trata de Bryan Cranston, Dave Franco, Ron Howard y Anthony Mackie.

Scorsese es una de las muchas estrellas que han hecho un cameo en la primera temporada de The Studio. La aclamada serie de Apple TV+ muestra con una mirada satírica los entresijos de Hollywood a través del dirigente de un importante estudio, a quien da vida Seth Rogen, que también es uno de los creadores de la ficción. The Studio presentó en sus 10 episodios a multitud de estrellas invitadas, como Scorsese, que encarnó en el primer capítulo a una excéntrica versión de sí mismo.

El cineasta fue nominado por primera vez en los Emmy en 1995 por Nothing but the Blues, el documental sobre Eric Clapton en el que trabajó como director y productor ejecutivo. Scorsese obtuvó un Emmy por primera vez en 2011, concretamente en la categoría de mejor dirección de una serie dramática por dirigir el episodio piloto de Boardwalk Empire. En 2012, el realizador obtuvo otros dos premios Emmy por dirigir el documental George Harrison: Living in the Material World sobre el icónico miembro de The Beatles.