The Boys temporada final: Antony Starr dice adiós a Patriota (Homelander), "un monstruo"

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Antony Starr volverá a encarnar vez más Homelander en la quinta y última temporada de The Boys. Con el rodaje de esta última tanda de episodios, aún sin fecha de estreno en Amazon Prime Vídeo, ya finalizado, el actor ha querido despedirse definitivamente del villano y despreciable líder de los Siete.

"Es difícil (para mí) expresar con palabras lo increíble que ha sido esta experiencia. Cuánta vida y cuánta evolución ha habido. Qué equipo tan increíble. Realmente ha sido lo más relevante de mi carrera", expresó Starr en su Instagram, acompañando su publicación de varias imágenes de su personaje y la serie. "Cuando empezamos, no tenía idea de lo que venía. Este coloso arrancó y nunca se detuvo", añadió.

"Excepto por ese instante del Covid. Ah, y las huelgas. Aquello también fue un golpe. Pero, aparte de esas dos veces, nunca se detuvo, dejando audazmente su huella en el panorama televisivo. No hay nada igual. Va por su propio camino", prosiguió Starr.

"Al terminar el rodaje, solo puedo decir: gracias. Gracias al increíble equipo canadiense, al asombroso equipo de producción, al elenco increíblemente talentoso, a las personas de Amazon y Sony que apostaron por esta locura (y tomaron la gran decisión de elegirme a mí ¡gracias!) y a todos los demás que, de una u otra manera, grande o pequeña, contribuyeron a esta estupenda serie, compleja, retorcida y deliciosa", expresó antes de despedirse de Homelander.

"Me encanta esta serie. Y adoro a este personaje, de verdad, echaré mucho de menos ir a trabajar, sabiendo lo que queríamos conseguir, pero sin saber nunca qué nos depararía el día... solo con la certeza de que nos divertiríamos y que sería un desafío creativo muy gratificante. Este complicado personaje me permitió descubrir y traspasar límites de una forma que nunca hubiera imaginado, y siempre estaré agradecido por esta experiencia. Y, por supuesto, mi gratitud a mi compañero en la creación de este retorcido personaje, @erickripke1. Hemos creado un monstruo, hermano. Y le echaré de menos, a él y a ti", sentenció Starr.

"Hasta que estrenemos la última temporada. Cuando nos volvamos a ver. Por último, un enorme gracias a los fans, sois el alma de esto. Sin vosotros no habríamos podido hacerlo. Y nuestros fans son insuperables. Os aprecio muchísimo y mi mayor respeto por vuestro buen gusto. Bueno, colegas. Hicimos esto por última vez. No puedo esperar para que veáis lo que hemos hecho. Hasta entonces, Homelander se despide", finalizó Starr en su extenso mensaje.

La temporada 5 y última de The Boys finalizó su rodaje el pasado mes de julio, y aunque todavía no tiene fecha concreta de estreno en Prime Vídeo, se espera que desembarque en algún punto de 2026. Eric Kripke, su creador, ya anticipó a los fans de la serie que en esta entrega final habrá muchas muertes y ninguna garantía de quién logrará sobrevivir a su cruento desenlace.

"Es probable que haya bastantes muertes en los próximos episodios, y no hay garantía de quién conseguirá sobrevivir", le anticipó no hace mucho a Deadline. "Hay algunas cosas que llegarán en la temporada 5 que nadie se espera", afirmó Nathan Mitchell, quien encarna al nuevo Negro Oscuro, reforzando así esa misma idea.

Los episodios finales de The Boys pondrán fin al largo enfrentamiento entre Homelander y Billy Carnicero, a quien interpreta Karl Urban. Además, la temporada 2 de Gen V, el spin-off universitario de esta sátira superheroica, desembarcará el próximo 17 de septiembre en Prime Video. La plataforma estrenará un episodio semanal hasta el 22 de octubre, con el brutal final de esta segunda entrega ambientada después de los eventos de la temporada 4 de The Boys. Lizze Broadway como Emma Meyer, Maddie Phillips como Cate Dunlap, London Thor y Derek Luh en el papel de Jordan Li, y Asa Germann como Sam Riordan completan el elenco.