¿Tendrá The Punisher (Jon Bernthal) su propia serie en Disney+?

Si hay un personaje del Universo Marvel al que los fans aguardan para ver de nuevo en acción junto al Matt Murdock de Charlie Cox es al Frank Castle de Jon Bernthal en Daredevil: Born Again. Una serie que tiene tiene previsto su estreno en 2024 y que, según informaciones recientes, podría ser el preámbulo para que Punisher tuviera también su propia serie en Disney+ dentro ya del UCM.

Tras oficializar la vuelta de Vincent D'Onofrio en el papel de Kingpin para Daredevil: Born Again, cuyo rodaje se ha visto forzosamente paralizado por la huelga de guionistas de Hollywood, Bernthal fue el siguiente nombre en confirmarse como parte del elenco de la serie de Marvel el pasado mes de marzo. Desde entonces, el fandom marvelita ha estado barajando la posibilidad de que el violento antihéroe de la Casa de las Ideas conocido como El Castigador (The Punisher) tuviese su propia serie en el UCM.

Un anhelo que parece estar cada vez más cerca de cumplirse. Según ha comentado MyTimeToShineHello en su cuenta de Twitter, después de que Bernthal honre con su presencia a los espectadores como Frank Castle en Born Again, terminará protagonizando una serie de Punisher en Disney+. Sin embargo, no hay evidencias que puedan confirmar de forma oficial esto vaya a suceder, pues por ahora ni Kevin Feige ni nadie más en Marvel Studios se ha pronunciado en este sentido.

After Daredevil: Born Again Punisher will get his own show again omg it's happening