The Mandalorian: ¿Quién es el personaje calvo que aparece al final del primer capítulo de la 2ª temporada?

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

The Mandalorian ha vuelto con fuerza renovada estrenando su segunda temporada con su episodio más largo hasta la fecha. Mando y Baby Yoda están de regreso para continuar su viaje galáctico en busca de los orígenes de The Child. Y su primera parada les ha llevado a Tatooine, donde... ¿se han encontrado con un viejo conocido de los fans?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

La 2ª temporada de The Mandalorian arranca con Mando buscando a otros Mandalorianos para que le ayuden en su misión de devolver a The Child a su pueblo natal. Una pista les conduce hasta Tatooine, donde se encuentran con un misterioso personaje (Cobb Vanth) interpretado por Timothee Olyphant (el protagonista de la legendaria serie Deadwood) que, pese a no pertenecer al credo de Mandalore, luce una armadura fácilmente reconocible.

En las novelas de Star Wars, se presenta a Cobb como una especie de sheriff espacial que viste la armadura de Boba Fett que recuperó de los Jawas. El legendario cazarrecompensas fue visto por última vez en El retorno del Jedi cuando, tras enfrentarse a Luke Skywalker en la guarida de Jabba el Hutt fue devorado por un gusano sarlacc, una especie gigantesca que tarda mil años en digerir a sus víctimas.

Dado por muerto desde entonces, The Mandalorian puede haber revelado que el mercenario, contra todo pronóstico, sobrevivió.

BOBA SOBREVIVIÓ

Al ver a Cobb vistiendo la icónica armadura de Boba Fett, lo lógico sería pensar que éste ha muerto, ya que habría sido la única forma de que los jawas le quitasen su equipamiento. Sin embargo, en los últimos segundos del episodio se ve una silueta observando cómo, al anochecer, Mando y Baby Yoda abandonan Tatooine. Ese personaje se vuelve hacia cámara revelando que se trata del mismísimo Boba Fett, interpretado de nuevo por Temuera Morrison.

Aunque fuera dado por muerto tras la trilogía original, una serie numerada de cómics de 1991 ya explicaba que Boba Fett pudo sobrevivir en el vientre de la criatura gracias a su armadura mandaloriana y al largo proceso de digestión del sarlacc.

En 'Star Wars: Dark Empire', escrito por Tom Veitch, la trama se sitúa mucho tiempo después de la caída del Imperio Galáctico, y en un momento determinado Boba Fett aparece para sorpresa de todos delante de Han Solo, y simplemente dice que el gusano sarlacc lo encontró "indigerible".

Más tarde, en 'A Barve Like That: The Tale of Boba Fett', un cuento escrito por JD Montgomery en 1996, se explica que Fett logró crear una conexión telepática con otra de las víctimas del sarlacc, confundiendo a la criatura para que se comiese su mochila propulsora, generando una explosión que permitió al cazarrecompensas escapar de una muerte segura.

Habrá que ver si alguno de esos eventos son "recuperados" por el universo de The Mandalorian. En todo caso, el regreso de Morrison, que ya interpretó a Jango Fett en El ataque de los clones, ha sido un secreto a voces entre los fans desde el primer tráiler de la temporada 2 de The Mandalorian, donde se escucharon las icónicas espuelas de Boba Fett. Pero ahora ha sido confirmado oficialmente, y puesto que Mando tiene su armadura, no hay duda de que en algún momento de la temporada se volverán a cruzar.

Pero lo más importante aquí es que eso significa que Boba Fett sigue vivo en el canon oficial de Star Wars. Pese a las muchas historias del Universo Expandido, es la primera vez que vuelve a aparecer en imagen real desde la trilogía original. Ahora queda por confirmar cómo sobrevivió al ataque del sarlacc y que ha estado haciendo todo este tiempo. Y, sobre todo, si será aliado o enemigo de la causa de Baby Yoda y Mando.

La 2ª temporada de The Mandalorian se estrena cada viernes a partir del 30 de octubre en Disney+