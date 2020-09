¿Boba Fett En El Tráiler De La 2ª Temporada De The Mandalorian?

¿Boba Fett En El Tráiler De La 2ª Temporada De The Mandalorian? - DISNEY +

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

El primer tráiler de la temporada 2 de The Mandalorian puede haber traído de regreso a uno de los personajes más queridos de Star Wars. Y no, no es el omnipresente Baby Yoda, sino Boba Fett, el legendario cazarrecompensas que ya fue confirmado para los nuevos episodios, y que quizás ha tenido unos segundos de gloria en el adelanto.

El tráiler ha dado importantes pistas sobre el argumento de la 2ª temporada, que verá a Mando y The Child escapando por la galaxia del temible y misterioso Moff Gideon, mientras intentan dar con un grupo de Jedi escondido, sacando a la luz la milenaria guerra entre éstos y los Mandalorianos. Y en medio de todo, aparece un personaje con un jet pack que resulta muy familiar.

La escena tiene lugar en el minuto 1:10 del adelanto, donde se muestra a un Mandaloriano montando un aerodeslizador a toda velocidad. Muchos fans de la saga han comprado el casco y el jet pack que lleva el personaje con los de Boba Fett, y aunque es una aparición muy breve, hay muchas evidencias de que podría ser el cazarrecompensas de la trilogía original.

Hace meses que se confirmó que el actor Temuera Morrison, que interpretó tanto a Boba como a Jango Fett en las películas de Star Wars, participará en la 2ª temporada de la serie de Disney+, así que podría ser él quien conduce el speeder en la imagen.

Sin embargo, no hay que olvidar que Mando (Pedro Pascal) también consiguió su propio jet pack al final de la 1ª temporada, y el reluciente casco del piloto también se parece al del mandaloriano protagonista.

Lo más probable es que, dado el icónico diseño de su armadura, cuando Boba Fett vuelva a aparecer luzca la misma apariencia que en la trilogía original de Star Wars. Pero habrá que esperar hasta el 30 de octubre, fecha de estreno prevista para The Mandalorian 2 en Disney+, para averiguarlo.