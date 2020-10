The Mandalorian: 10 cosas que debes saber antes de ver la temporada 2

Baby Yoda y Mando en The Mandalorian, la serie de Star Wars

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Mando y Baby Yoda están de vuelta en la 2ª temporada de The Mandalorian. La epopeya galáctica protagonizada por Pedro Pascal, primera de las series de imagen real del universo Star Wars, estrena el primer episodio de su temporada 2 en Disney+. Pero antes, hay 10 claves que merece la pena refrescar para disfrutar al máximo de las nuevas aventuras de los dos inseparables renegados.

La trama de The Mandalorian es tan sencilla como efectiva. Un cazarrecompensas conocido como Mando recibe un encargo para capturar a una criatura -que resulta ser un adorable niño de la misma especie que el maestro Yoda- que es perseguida por innumerables enemigos debido a su gran sensibilidad a la Fuerza. Lejos de matarle o cobrar por él una suculenta recompensa, el Mandaloriano decide proteger al pequeño a toda costa, iniciando así un viaje repleto de peligros por toda la galaxia de Star Wars.

En la 2ª temporada, los problemas no harán más que aumentar para los protagonistas. Tal y como reza la sinopsis oficial de Disney+: "El Mandaloriano y el niño continúan su viaje, enfrentándose a enemigos y reuniendo aliados en su camino a través de una peligrosa galaxia en la tumultuosa era después del colapso del Imperio Galáctico".

Estos son los 10 datos que debes recordar antes de ver el primer capítulo de la 2ª temporada de The Mandalorian:

1. LA TRAMA TIENE LUGAR ENTRE EL EPISODIO VI Y VII

La historia de The Mandalorian tiene lugar poco después de la caída del Imperio Galáctico, es decir tras los eventos finales de El retorno del Jedi y antes de que arranque la trama de El despertar de la Fuerza. Se trata de una época oscura en la que los últimos resquicios del Imperio tratan de mantener bajo control a los habitantes de la galaxia, pero en el que cada vez se revelan más y más rebeldes a su yugo.

2. BABY YODA, EL GRIAL DE LA FUERZA

The Child, conocido popularmente como Baby Yoda, está en el punto de mira de lo que queda del Imperio Galáctico tras los eventos de El retorno del Jedi. Durante toda la 1ª temporada, el adorable personaje demostró grandes habilidades en la Fuerza, pese a no haber recibido ningún tipo de entrenamiento. Las teorías apuntan a que el plan del Imperio (o de lo que queda de él) es replicar el material genético del niño para hacer un ejército de clones. Lo que no saben es que uno de los legendarios Mandalorianos a jurado protegerlo a toda costa.

3. MANDO (DIN DJARIN) NO NACIÓ EN MANDALORE

Pese a que el personaje de Pedro Pascal sigue a rajatabla el código de honor y los mandamientos de los Mandalorianos, la primera temporada reveló que en realidad Din Djarin no nación en el planeta Mandalore. Cuando era niño fue rescatado por los cazarrecompensas después de que su familia fue asesinada por unos droides en Las Guerras Clon. Esto le ha llevado a sentir un odio profundo hacia los robots, y ha guiado su vida en "el camino" de los Mandalorianos.

4. EN BUSCA DEL PASADO DE BABY YODA

Como resultado del tiempo compartido entre Mando y The Child en la 1ª temporada, su relación se ha convertido en algo parecido a una dinámica de padre-hijo para el cazarrecompensas. Al final de la temporada 1, el guerrero juró poner rumbo al planeta natal de Baby Yoda para descubrir más sobre sus orígenes y sobre su misteriosa especie. La pregunta es... ¿dónde está ese planeta?

5. ALGUNOS ALIADOS EN EL CAMINO

Por suerte, en su travesía, los intrépidos protagonistas no estarán solos, ya que han hecho algunos importantes aliados en el camino. Tanto el líder del Gremio de Cazarrecompensas, Greef Karga, como la fiera guerrera Cara Dune, ahora han convertido la protección de The Child en su propia misión. Ambos regresarán en la 2ª temporada para echar una mano a Mando cuando más lo necesite.

6. LLEGA AHSOKA TANO

Hasta ahora, Ahsoka Tano, la indómita padawan de Anakin Skywalker que blande dos sables de luz, no ha aparecido nunca en las producciones de imagen real de la saga Star Wars. Pero eso cambiará pronto, ya que su llegada a The Mandalorian, interpretada presumiblemente por Rosario Dawson (Daredevil, Sin City), es un secreto a voces. ¿Cómo encajará su historia con la de Mando y la de Baby Yoda? Habrá que esperar para averiguarlo.

7. Y REGRESA BOBA FETT

Otras de las esperadas incorporaciones a la 2ª temporada de The Mandalorian es la del icónico cazarrecompensas Boba Fett que, en contra de lo que se había pensado durante décadas, logró sobrevivir a su última aparición en El retorno de Jedi, cuando fue devorado por un gusano de las arenas. El actor Temuera Morrison, que interpretó a Jango Fett en la trilogía precuela de Star Wars, volverá en la temporada 2 para interpretar al hijo/clon de éste.

8. MOFF GIDEON, LA GRAN AMENAZA

Moff Gideon (Giancarlo Esposito) se reveló como el gran villano en las sombras al final de la 1ª temporada de The Mandalorian. Un lugarteniente del Imperio cuyo todo afán es dar caza, vivo o muerto, a The Child. Y aunque Mando no lo sepa, Gideon sigue vivo, tal y como reveló la secuencia del episodio final de la temporada 1 en la que salía de los restos de su TIE Fighter estrellado en el suelo. Y desde luego, pretende seguir con su cacería al entrañable Baby Yoda.

9. Y SIGUE TENIENDO EL DARKSABER

El darksaber o sable de luz oscuro es un arma mítica perteneciente a las leyendas de Star Wars. Según la historia contada en la serie de animación Rebels, fue creada por un Mandaloriano perteneciente a la Orden Jedi, pero se perdió y desde entonces ha sido esgrimido por diferentes villanos de la franquicia hasta acabar en las manos de Moff Gideon. El porqué será revelado en la 2ª temporada de The Mandalorian.

10. EN BUSCA DE LOS JEDIS

Por último, tal y como reveló el tráiler de la 2º temporada, Mando y The Child tienen un nuevo objetivo que les llevará a surcar la galaxia: encontrar a los pocos Jedis que sobrevivieron a la Orden 66. Los Mandalorianos y los Jedi son dos estirpes enfrentadas, que mantuvieron una cruenta y ancestral guerra, cuyos detalles hasta ahora no se han revelado y que será explorada en la temporada 2 de The Mandalorian.

El primer capítulo de la 2º temporada de The Mandalorian se estrena este viernes 30 de octubre en Disney+.