The Last of Us temporada 2 confirma importantes cambios en los infectados - MAX

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

The Last of Us llegará a Max con una segunda temporada de siete episodios el próximo 14 de abril. Craig Mazin y Neill Druckmann, sus showrunners, han revelado que esta nueva entrega introducirá un importante cambio respecto a los videojuegos.

"En aumento. Siempre. En cuanto a la trama, gran parte de lo que ocurre en esta temporada tiene que ver con la evolución y el cambio constante", aseguró Mazin durante una entrevista con SXSW.

"Ellie está madurando y creciendo. El pueblo de Jackson también está en pleno crecimiento, expandiéndose y acogiendo refugiados. Todo está sufriendo un cambio. Y mientras su mundo cambia, el exterior también experimenta cambios", añadió.

"Por eso, para nosotros era fundamental seguir avanzando con los infectados. No se trata solo de meter más, sino de que tenga un propósito, algo que aporte al desarrollo de la trama para evitar que se conviertan en simples personajes secundarios. Sin duda, esto significa aumentar la intensidad", explicó.

"Vamos con cuidado al respecto, porque sabemos que aún nos quedan dos episodios musicales. Queremos asegurarnos de no desvelar todo de inmediato. Pero sí, subiremos el nivel", detalló Mazin entre risas.

"Sí, aumentaremos el número y tipo de infectados. Pero también, como se ve en el tráiler, hay un cambio en la forma en que esto se propaga. En la temporada 1, teníamos algo nuevo que no estaba en el videojuego, como los tallos que se expanden. Y después, en esa escena que ves en el adelanto, existen cosas en el aire", explicó Druckmann antes de que Mazin respondiese que se trata de las esporas.

"Han regresado. La razón es que realmente queríamos encontrar la forma de hacerlo. Tenía que haber una razón dramática para introducirlo ahora de nuevo. Y la hay", sentenció seguidamente Druckmann.

Como bien recordarán los más entusiastas, en el videojuego DE PlayStation, las esporas eran la principal vía de propagación del Cordyceps. Los infectados desarrollaban hongos, liberándolas en el aire y extendiendo el brote rápidamente.

Sin embargo, en la primera entrega de The Last of Us, el método de propagación no fueron las esporas, sino unos filamentos que brotan directamente de los cadáveres, en los que vive y permite comunicarse a los infectados mediante una mente colmena. Al introducir las esporas en la temporada 2, no solo se recupera el método de contagio original del juego, sino que también supone una nueva amenaza para Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bellam Rasey).

Gabriel Luna como Tommy, Rutina Wesley como Maria, Kaitlyn Dever como Abby, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati abrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac también formarán parte del elenco de los nuevos episodios.