Fichajes de última hora para la temporada 2 de The Last of Us

Archivo - La temporada 2 de The Last Of Us llegará antes de lo esperado

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Junto a Pedro Pascal y Bella Ramsey, los dos protagonistas principales, e Isabella Merced, la gran antagonista, la segunda temporada de The Last of Us cuenta con un nutrido elenco que, a tan solo nuevas semanas de su estreno, revela seis nuevos nombres.

Variety ha revelado en exclusiva los fichajes de Joe Pantoliano, Alanna Ubach, Ben Ahlers, Hettienne Park, Robert John Burke y Noah Lamanna para la nueva entrega de la serie de HBO basada en el videojuego de Naughty Dog.

Todos ellos se suman a un reparto de la nueva temporada de The Last of Us que completan otros actores como Kaitlyn Dever, Young Mazino, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Catherine O'Hara y Jeffrey Wright.

Pantoliano interpreta a Eugene, un pequeño personaje del videojuego The Last of Us Parte II que se ampliará en la serie, de manera similar al episodio independiente de Bill y Frank, que ganó el premio Emmy en la temporada 1. En el juego, Ellie y su amiga Dina hablan sobre Eugene cuando se topan con el laboratorio que usaba para cultivar cannabis.

Los creadores y productores ejecutivos Craig Mazin y Neil Druckmann dijeron que, si bien Eugene nunca es visto en el juego más allá de una fotografía, la serie supuso una oportunidad para explorar más sobre el personaje. "Me emociono cuando veo estas oportunidades. Pensé: '¡Oh, no conozco tan bien a Eugene!'. La historia que contamos en el juego era un tanto superficial", declaró Druckmann.

Burke y Lamanna también interpretan a personajes del juego. Burke da vida a Seth, quien administra un bar en la comunidad de Jackson, Wyoming, donde Ellie y Joel viven después de los eventos de la temporada 1. Por su parte, Lamanna encarnará a Kat.

Los otros tres actores interpretan personajes nuevos, creados específicamente para la serie de HBO Max. Ubach se unirá con un personaje llamado Hanrahan; Ahlers será Burton y Park se meterá en la piel de Elise.

"Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", señala la sinopsis oficial de esta segunda temporada que se estrenará en Max el lunes 14 de abril (la noche del domingo 13 en tierras americanas).