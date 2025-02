El creador de The Last of Us responde a la polémica por el gran cambio de Abby en la serie de HBO

El creador de The Last of Us responde a la polémica por el gran cambio de Abby en la serie de HBO - MAX

MADRID, 6 Feb. (CulturaOcio) -

Kaitlyn Dever es la actriz que dará vida a Abby en la temporada 2 de The Last of Us, que llegará a HBO Max en abril de 2025. Los fans todavía no han podido ver a la intérprete en acción, pero hay un detalle que ya ha suscitado críticas por no ser fiel al videojuego.

En The Last of Us Parte II, Abby había estado entrenando durante años para vengarse de Joel (Pedro Pascal en la serie). Sin embargo, no parece tan fuerte como en los avances lanzados hasta ahora. En una entrevista con Entertainment Weekly, Neil Druckmann ha respondido a las críticas al físico de la actriz.

"En el juego, tienes que jugar con ambos personajes [Ellie y Abby] y necesitamos que se juegue con ellos de manera diferente", esgrimió. "Necesitábamos que Ellie fuera más pequeña y pudiera maniobrar, y Abby estaba destinada a ser más como Joel, en el sentido de que es casi como una bestia por la forma en que puede atacar físicamente", añadió.

"La serie se centra más en el drama. No estoy diciendo que no haya acción aquí. Es simplemente, de nuevo, diferentes prioridades y cómo abordarlas", aclaró.

La primera temporada de la serie eliminó la mayoría de las secuencias de acción del primer juego y se centró en los momentos más emotivos de la historia. Es por eso que, en el caso de Dever, era más importante su personalidad que su físico para dar vida a Abby. "Kaitlyn encarna el espíritu del juego. Cuando miras a Kaitlyn, hay algo en sus ojos con lo que, incluso sin importar lo que esté experimentando, conectas. Era importante que encontráramos a alguien con quien pudiéramos conectar de la misma manera que conectamos con Bella", añadió el creador.

Por su parte, el cocreador y showrunner Craig Mazin también compartió su opinión sobre la elección de Dever. "Personalmente creo que aquí existe una increíble oportunidad de profundizar en alguien que quizás sea físicamente más vulnerable que Abby en el juego, pero cuyo espíritu es más fuerte. Y luego la pregunta es: '¿De dónde viene su formidable naturaleza?'. Eso es algo que se explorará ahora y más adelante", declaró.

"Necesitamos a alguien que realmente capture la esencia de esos personajes. No valoramos tanto si se parecen al personaje en sus cejas, su nariz o su cuerpo", matizó Druckmann.