Nuevas fotos de la temporada 2 de The Last of Us confirman que será fiel al videojuego y a su escena más terrible

Nuevas fotos de la temporada 2 de The Last of Us confirman que seguirá fiel al videojuego con su escena más terrible

Nuevas fotos de la temporada 2 de The Last of Us confirman que seguirá fiel al videojuego con su escena más terrible - HBO

MADRID, 7 Mar. (CulturaOcio) -

Cada vez queda menos para que The Last of Us regrese a Max con el estreno de su segunda temporada, el lunes 14 de abril (la noche del domingo 13 en tierras americanas) y para ir abriendo boca, se han desvelado unas nuevas imágenes de la ficción que, aunque no revelan apenas información de la trama, sí parecen indicar que la adaptación seguirá siendo bastante fiel al videojuego de Naughty Dog.

Así, los fotogramas muestran a Joel, el personaje de Pedro Pascal, con un aire taciturno; a Abby (Kaitlyn Dever), la gran villana que hará su debut en la serie esta temporada, avanzando por la nieve; a Ellie (Bella Ramsey) montando a caballo con Tommy (Gabriel Luna) y a Ellie sentada junto a la que será su interés amoroso, Dina (Isabela Merced).

New look at #ThelLastofUs Season 2 pic.twitter.com/yFX9kMhalA — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) March 5, 2025

Por otro lado, Variety revelaba recientemente la incorporación al reparto de Joe Pantoliano, Alanna Ubach, Ben Ahlers, Hettienne Park, Robert John Burke y Noah Lamanna. En el caso de Pantoliano, la serie de HBO se desviará del material original, ya que encarnará a Eugene, un pequeño personaje que no tenía mucho protagonismo en el videojuego, pero que se explorará más en la serie, como ya pasó con los personajes de Bill y Frank. En cuanto al resto, Burke dará vida a Seth, Lamanna a Kat y los otros tres actores interpretarán personajes nuevos, creados específicamente para la ficción.

No obstante, y aunque los nuevos fichajes sin duda confirman que la serie seguirá contando con elementos propios, es de esperar que esta no se desvíe sustancialmente de la trama y que, aun para disgusto de los fans, acabe incluyendo uno de los eventos más desgarradores del videojuego.

A esto parecía hacer referencia Ramsey cuando, en declaraciones al medio estadounidense habló de "la escena más oscura de la temporada". "Me asustan algunas de las escenas más emotivas, no estoy satisfecha con mi actuación", confesó, revelando además que se preparó para una de ellas escuchando la canción 'Peanut Butter Jelly Time'.

"Estaba en el suelo, con los ojos ardiendo de lágrimas mentoladas, y sólo decía: 'Peanut Butter Jelllll-y'. Probablemente sabréis cuál es cuando la veáis", explicó.