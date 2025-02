HBO confirma cuántas temporadas tendrá The Last of Us

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

Este abril llegará a Max la segunda temporada de The Last of Us, la aclamada adaptación del videojuego homónimo de Naughty Dog y es de esperar que no sea la última entrega de la ficción, a la que, según las últimas informaciones, aún le quedarían por delante un par de tandas de capítulos... como mínimo.

"No tenemos un plan completo ni definitivo, pero creo que serán cuatro temporadas", reveló Francesca Orsi, directora de producciones de drama de HBO en declaraciones a Deadline. "No me gustaría confirmarlo, pero parece que esta temporada y dos temporadas más después de ésta y habremos terminado", expresó.

Esta explicación concuerda con lo que ya dijeran los creadores de la serie, Neil Druckmann y Craig Mazin, que adelantaban que la segunda temporada no cubrirá por completo la historia de The Last of Us Parte II, sino que necesitarían más capítulos para ello. "Creo que es bastante probable que nuestra historia se extienda más allá de la tercera temporada. ¿Cuánto más allá? No sabría decirlo", reflexionó Mazin en una entrevista concedida a Entertainment Weekly.

"Y eso no quiere decir que no haya otras historias que se puedan contar, pero esta historia es la que Neil y yo estamos contando", añadió el realizador.

Y es que, independientemente del número de episodios necesarios para abarcar en su totalidad la Parte II del videojuego, cabe la posibilidad de que Naughty Dog desarrollara una Parte III, añadiendo así nuevo material que adaptar o que Mazin y Druckmann continuaran la historia aun sin un tercer juego. Por otro lado, The Last of Us también podría continuar a través de spin-offs.

"Tras cinco años de paz después de los acontecimientos de la primera temporada, el pasado común de Joel y Ellie les alcanza, llevándoles a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", reza la sinopsis oficial de la segunda temporada, que continuará adaptando los eventos de The Last of Us Parte II.

Protagonizada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, la ficción también cuenta en su reparto con Gabriel Luna, Isabela Merced, Rutina Wesley, Danny Ramirez, Catherine O'Hara, Jeffrey Wright, Kaitlyn Dever, Young Mazino, Tati Gabrielle, Ariela Barer y Spencer Lord, entre otros.