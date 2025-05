The Last of Us: ¿Retomará Tommy, el hermano de Joel, su historia del videojuego?

El quinto capítulo de la segunda temporada de The Last of Us ha supuesto el retorno a la serie de personajes como Jesse y Tommy, el hermano de Joel. Y, aunque su historia en la ficción de Max se ha desviado bastante del material original, su regreso podría significar que algunos de los acontecimientos de The Last of Us Parte II, que los fans del videojuego tanto echaban de menos, finalmente sí lleguen a la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La ficción de Max ya tomó un desvío sustancial con respecto al videojuego en el segundo capítulo, cuando fue Dina en lugar de Tommy quien acompañó a Joel en una fatídica expedición que acabaría con su vida. En el material original, el personaje encarnado por Gabriel Luna es testigo del brutal asesinato de su hermano a manos de Abby, lo cual alimenta en él una terrible sed de venganza.

Así, en el videojuego, Tommy hace oídos sordos de los ruegos de su esposa María y pone rumbo a Seattle, dejando una nota en la que le pide que no permita a Ellie abandonar Jackson. Sin embargo, María llega incluso a prestarles un caballo a Ellie y Dina, pidiéndoles que traigan a Tommy de vuelta. Ya en Seattle, la trama del juego da un giro inesperado cuando Ellie cree estar a punto de dar con Tommy pero, para su sorpresa, se encuentra con Jesse.

Con Ellie y Dina poniendo rumbo a Seattle antes que Tommy en la serie, algunos fans suponían que este se quedaría en Jackson. Una teoría que se veía reforzada por otros cambios que la ficción ha introducido en el personaje encarnado por Luna, como el hijo que tiene con María y que supone un motivo más que retendría a su personaje en Jackson. Así, su papel de líder de la comunidad y padre de familia contrasta con el carácter vengativo de Tommy en el videojuego, dispuesto a todo con tal de vengar la muerte de su hermano.

Este giro de los acontecimientos en la serie, con Tommy finalmente uniéndose a Ellie, Dina y Jesse en Seattle, podría suponer la llegada al juego de ese Tommy sediento de venganza. No obstante, Jesse ya ha dejado claro en el quinto episodio que no ha llegado hasta Seattle para acompañar a las jóvenes en su viaje, sino para convencerlas de que vuelvan a Jackson. Así, y teniendo en cuenta el carácter más racional de Tommy en la serie, éste podría haber acompañado a Jesse con el mismo propósito.