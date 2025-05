El desgarrador flashblack The Last of Us 2x05, explicado: ¿Qué significa el regreso de ((SPOILER))?

MADRID, 12 May. (Culturaocio) -

A pesar de los trágicos sucesos del inicio de la segunda temporada de The Last of Us, era de esperar que cierto personaje volviera, aunque fuera en algun flashback. Y es que el quinto capítulo de esta entrega culmina con una escena final que supone un regreso muy esperado... y que, dada su importancia, conviene analizar.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el segundo episodio de la temporada, titulado 'Por el valle', Joel era brutalmente golpeado con un palo de golf por Abby, que finalmente acababa atravesándole el cuello mientras Ellie era obligada a ser testigo de todo. Es este asesinato el que motiva la principal trama de la nueva tanda de capítulos: la búsqueda de venganza del personaje de Bella Ramsey.

En todo caso y a pesar de que la muerte de Joel, tal y como ocurre en el videojuego original, es definitiva... muchos daban por sentado que no había sido lo último que los fans verían de Pedro Pascal en The Last of Us. Y efectivamente, el quinto episodio ha terminado con el regreso del personaje en un emotivo flashback.

En los últimos compases del capítulo, Ellie encuentra a Nora en el hospital y la persigue hasta los sótanos infectados de esporas, donde comienza a torturarla para que le revele el paradero de Abby. La escena queda interrumpida entonces por un fundido a negro, tras lo cual se da paso a un escenario totalmente distinto, con Ellie despertando una soleada mañana en su cuarto, en la casa de Joel en Jackson y este dándole los buenos días con una sonrisa.

Aunque bien podría tratarse de una alucinación, lo más probable es que esa última escena sea un flashback y que esté adelantando uno más extendido. Así, ese final podría estar indicando que el sexto episodio de la temporada supondrá una vuelta al pasado, en un momento en el que no solo Joel seguía con vida, sino que Ellie no se había distanciado todavía de él... Al fin y al cabo, al inicio de la temporada la joven ya no vivía con él, sino que se había trasladado a un garaje y no se daba explicación alguna del motivo.

Una posibilidad es que la serie explore más adelante el momento justo en el que Ellie se entera de la masacre que cometió Joel para salvarla de las Luciérnagas, ya que en este quinto episodio se acaba de confirmar que está totalmente al corriente de lo que pasó. De hecho, es de suponer que fuese esa revelación lo que la llevara a enfadarse con él y distanciarse totalmente de quien era su figura paterna.

Por otro lado, tal y como señala ScreenRant, el flashback podría estar haciendo referencia al decimosexto cumpleaños de Ellie, un conmovedor momento del videojuego cuya adaptación ya adelantaban los tráileres de la temporada. En el material original, Joel llevaba a la joven a un museo abandonado, repleto de maquetas de dinosaurios y modelos de transbordadores espaciales y ambos compartían un día especial, reforzando su relación padre-hija.

En el videojuego, durante la estancia de Ellie en Seattle había tres flashbacks, pero es de esperar que la serie opte por condensarlos todos en un único episodio, con el final del episodio 6 preparando el terreno para ello.