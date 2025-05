Las esporas llegan en The Last of Us 2x05 que recupera el terror del videojuego y cambia las reglas del apocalipsis

MADRID, 12 May. (Culturaocio) -

Desde su arranque, The Last of Us dejaba fuera una característica fundamental de la infección de cordyceps que ha asolado el planeta y que era clave en los videojuegos en los que se basa. Pero en el quinto capítulo de su segunda temporada, la serie de Max recupera el terror más letal del videojuego y cambia las reglas del apocalipsis con la anunciada llegada de las temidas esporas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El episodio en cuestión, titulado Siente su amor, comienza con Hanrahan, la mujer con la que se encontraba Isaac en el prólogo del anterior capítulo, confrontando a la sargento Park por la muerte de un escuadrón de Lobos, demandándole una explicación. La oficial, a la que le habían asignado patrullar el hospital y limpiarlo de infectados, relata cómo había enviado a un grupo liderado por León, su propio hijo, a los sótanos y este le había comunicado que las paredes estaban repletas del hongo del Cordyceps.

Park le explica entonces a su superior que, la segunda vez que pudo contactar con el escuadrón, su hijo apenas podía respirar y todo lo que le dijo fue que estaba "en el aire" y que sellara las entradas del sótano, abandonando a la unidad, ya infectada. Según parecen creer las mujeres, el problema por el momento se limita a esa zona del hospital y se puede mantener a raya clausurándola ya que, si las esporas estuviesen en los conductos de ventilación, todos los miembros de los Lobos que se encuentran en el hospital habrían sucumbido a la infección.

Y es que el efecto de las esporas, tal y como demuestra la serie, es incluso más rápido que el de un mordisco. En los compases finales del episodio, Nora se ve obligada a huir a los sótanos para escapar de Ellie, pero no es capaz de llegar muy lejos. Cuando Ellie la encuentra, la joven está tendida en el suelo, respirando con dificultad e incapaz de defenderse. Es entonces cuando la acusa de haberlas condenado a ambas a una muerte segura.

No obstante, debido a su inmunidad, el personaje de Bella Ramsey no se ve afectado en lo más mínimo por la infección que flota en el aire. En cuanto a Nora, la ficción no revela cómo habría evolucionado su estado, ya que Ellie comienza a golpearla con una tubería, dispuesta a sonsacarle el paradero de Abby... y a asesinarla de la misma brutal forma que Abby ejecutó a Joel.

Por tanto, la serie muestra como este contagío vía aérea es rápido pero también cuenta con un radio de acción limitado. Es decir, debe haber una fuente (uno de esos infectados adosados a la pared cubiertos del hongo cordyceps que exalan reguilarmente las esporas) relativamente cerca para que se cree un aéra de contagio.

Así, por lo visto hasta ahora, cuando un infectado muere en un entorno húmedo y oscuro, el hongo consume su cuerpo y comienza a liberar esporas al ambiente, que quedan suspendidas en el aire e infectan a cualquier persona que las inhale. Esto convierte ciertas zonas con dichas características -especialmente sótanos, garajes o túneles- en lugares extremadamente peligrosos, ya que basta con respirar el aire contaminado para infectarse con el cordyceps.

LAS ESPORAS EN EL VIDEOJUEGO

Cabe decir que, aunque el hecho de que el Cordyceps pueda propagarse por el aire a través de esporas resulte toda una novedad en la serie de Max, sí que era una constante en el videojuego, en el que los personajes debían llevar a menudo una máscara como protección. De hecho, en el material original Dina se enteraba de la inmunidad de Ellie precisamente porque su máscara se rompía.

"Si quisiéramos tratarlo de forma realista, y hubiese esporas cerca, los personajes llevarían máscaras de gas todo el tiempo", explicó Neil Druckmann en declaraciones a Polygon en su momento. El realizador argumentaba así que la ficción hubiese tomado un rumbo distinto, ya que tapar el rostro de los actores habría hecho perder demasiado, "lo que quizá sea la parte más importante del viaje, lo que ocurre en su interior, detrás de sus ojos, en su alma, en su ser".

En todo caso, parece ser que, al relegarlas a un espacio controlado y cerrado, los creadores han dado con la forma de incluir las esporas en su narrativa sin tener que equipar a todos los personajes con máscaras. No obstante, no sería raro que la infección por vía aérea cobrase más importancia en futuras entregas ya que estas esporas tóxicas son uno de los elementos más icónicos del videojuego original.