The Last of Us pierde a una de sus estrellas antes del rodaje de la temporada 3

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

El rodaje de la tercera temporada de The Last of Us, la adaptación televisiva del popular videojuego homónimo de Naughty Dog, comenzará en 2026. A la espera de que HBO Max concrete las fechas oficiales, la producción ha perdido a uno de sus intérpretes y tendrá que buscar sustituto para un personaje que gana peso en el tramo que queda por llevar a la pequeña pantalla.

Según informa The Wrap, Danny Ramírez, que encarnó a Manny Álvarez en la segunda temporada de la ficción, se ha desvinculado del proyecto por conflictos de agenda. Por el momento, se desconoce quién tomará el relevo del actor, que el 18 de diciembre de 2026 volverá a dar vida a Joaquín Torres, el nuevo Falcón de Marvel Studios, en Vengadores: Doomsday. Aunque no hay confirmación oficial, se espera que Ramírez despliegue también las alas en Secret Wars, continuación cuyo rodaje está previsto, precisamente, para mediados de 2026.

En The Last of Us, el personaje de Ramírez es una pieza significativa dentro del engranaje militar que vertebra buena parte del conflicto de Seattle. Se trata de un soldado del Frente de Liberación de Washington, facción armada conocida por su guerra abierta contra otros grupos de la zona, y vinculado al pasado de las Luciérnagas, el movimiento insurgente que marcó el desenlace de la primera temporada.

La importancia del recast se entiende mejor mirando al material original. Manny acompaña a Abby en los primeros compases de su recorrido en Seattle y, según se adelantó, la próxima temporada desplazará el foco hacia el personaje interpretado por Kaitlyn Dever. Este cambio ofrece otra cara del conflicto y sugiere que Manny tendrá más tiempo en pantalla que lo visto en la segunda temporada.

La serie ya sufrió reajustes internos de calado de cara al nuevo asalto de The Last of Us. El más importante fue el paso atrás de Neil Druckmann, creador del videojuego y figura central en Naughty Dog, que abandonó sus funciones creativas en la adaptación de HBO antes de arrancar de forma sustancial el trabajo de la tercera temporada.

HBO no ha anunciado la fecha de estreno para la tercera temporada, pero diferentes informaciones no oficiales señalan que el rodaje podría desarrollarse entre marzo y noviembre de 2026. Por tanto, una estimación razonable para el estreno sería 2027, manteniendo así el patrón de dos años de separación entre entregas.