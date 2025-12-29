El Steve Rogers de Chris Evans no será el Capitán América de Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 29 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, cuyo estreno está fijado para el 18 de diciembre de 2026, contará con Robert Downey Jr. adoptando el manto del Doctor Doom. La cinta, dirigida por Joe y Anthony Russo, también traerá de vuelta a Chris Evans como Steve Rogers. Pero lo hará con un inesperado golpe de efecto. Las últimas informaciones indican que, en la película, Rogers no será, al menos presuntamente, el Capitán América.

"Me alegra que todo esto esté agrupado porque aprovecharé para dejar algo claro", aseguró Alex Pérez, de The Cosmic Circus, en X. "Vengadores: Doomsday contará con el Capitán América. Y su nombre es Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie", añadió.

I’m glad that this is all here together because I’ll take the chance to make something clear.



Avengers: Doomsday will feature Captain America. And his name is Sam Wilson, portrayed by Anthony Mackie. Chris Evans will return as Steve Rogers. But not donning the mantle of Cap. https://t.co/6IqVoAEjNr — Alex P. (@AlexFromCC) December 23, 2025

"Chris Evans regresará como Steve Rogers, pero no vistiendo el manto del Cap", aclaró Pérez, dejando claro así que, aunque Evans regresará en Vengadores 5 al papel de Rogers, como mostró el fugaz teaser lanzado por Marvel centrado en su personaje, este ya no seguirá siendo el Centinela de la Libertad. El honor de llevar ese nombre y escudo seguirá perteneciéndole a Sam Wilson (Anthony Mackie).

Una afirmación que también ha respaldado en X Jeff Sneider. "Como decía hace un año, no es que vaya a volver como Capitán América. Incluso el tráiler lo dice: 'Steve Rogers regresará en Vengadores: Doomsday', pero no lo presenta como el Cap", afirmó.

"El Nómada original es una identidad alternativa que Steve Rogers adopta después de abandonar el traje y el título de Capitán América", apuntó Sneider, reforzando así los rumores que circulan desde hace ya bastante tiempo sobre la posibilidad de que Evans encarne en Vengadores: Doomsday a Nómada.

Like I said a year ago, he's not exactly returning as Cap. Even the teaser says, "Steve Rogers will return in Avengers: Doomsday." Doesn't position him as Cap.



"The original Nomad is an alt identity that Steve Rogers adopts after he abandons the Captain America costume & title." https://t.co/3jTpRYp5LL — Jeff Sneider (@TheInSneider) December 18, 2025

El hecho de que Steve no continúe siendo el Capitán América tiene sentido, teniendo en cuenta que en el teaser aparece contemplando su viejo uniforme para, seguidamente, abrazar en sus brazos a su recién nacido hijo. La escena en cuestión podría incluso representar que Rogers recuerda que sus días como vengador llegaron a su fin cuando le legó el nombre y el escudo a Wilson al final de Vengadores: Endgame.

Por otra parte, conviene recordar que Nómada es la identidad que Steve Rogers adoptaba en los cómics de Marvel tras sentirse desencantado con el gobierno y el país, abandonando así el título de Capitán América. Dicho esto, en el supuesto de que Rogers retomara su viejo uniforme en Doomsday, no debería suponer un problema para que Sam Wilson continúe siendo el actual Capitán América del UCM. Esto se debe a que ambos ejercieron de forma simultánea como el Centinela de la Libertad en los cómics, cada uno con su propia serie y aventuras, encarnando y defendiendo a su manera lo que representa ser el Capitán América.

De hecho, es también el caso de Peter Parker y Miles Morales como Spider-Man, o X-23 y Logan, ambos vistiendo el traje de Lobezno. Por lo que, probablemente, ver a Wilson y Rogers vistiendo el uniforme de Capitán América y actuando como tal al mismo tiempo en Vengadores: Doomsday o en su siguiente entrega, Secret Wars, que verá la luz el 17 de diciembre de 2027, supondría, llegado el caso, toda una alegría para los fans marvelitas.