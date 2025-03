El showrunner de The Last of Us confirma cuándo y cómo terminará la serie

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de The Last of Us aterrizará en Max el lunes 14 de abril. En todo caso, y con la vista puesta en el futuro a largo plazo, muchos fans se preguntan ya cuántas entregas más tendrá la ficción y si, cuando esta haya cubierto todos los eventos del videojuego homónimo de Naughty Dog en que está basada, seguirá adelante con tramas originales, algo que el showrunner de la serie ha negado tajantemente.

"No, Neil [Druckmann] y yo realmente estamos centrados en contar la historia que está ahí, y llegará a su fin, ya sea en la temporada 3 o 4", aseguró Craig Mazin en declaraciones a People. "No estoy seguro de cómo podré superar esto", añadió el realizador, exponiendo que "si hay que hacer algo más o menos de esto, otras personas lo llevarán adelante" y él se limitará a hacer "pequeñas cosas" como "dos personas hablando en una cálida habitación".

Hablando de lo aprendido a partir de la producción de la primera entrega, Mazin explicaba que, por ejemplo, han mejorado mucho "la forma de representar a los infectados en pantalla", algo que están "aprendiendo sobre la marcha". "Creo que el éxito de la primera temporada reforzó la idea de que la manera en que seguíamos nuestro corazón era la manera correcta de ir a por la segunda", expresó.

La temporada 2 de la ficción de Max adaptará algunos de los eventos de The Last of Us Part II, si bien todo apunta a que necesitará de una tercera e incluso una cuarta tanda de episodios para cubrirlos al completo. No obstante, ahí acabaría la serie. No ha habido ningún anuncio de que el videojuego vaya a tener una tercera parte y Naughty Dog se encuentra actualmente trabajando en el juego de ciencia ficción Intergalactic: The Heretic Prophet.

"Cinco años después de los acontecimientos de la primera temporada, Joel y Ellie se ven arrastrados a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás", señala la sinopsis oficial de los nuevos capítulos.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la segunda temporada de The Last of Us como Joel y Ellie, mientras que Kaitlyn Dever se suma a la ficción como Abby, la gran antagonista. Completan el reparto de la serie Gabriel Luna, Rutina Wesley, Isabela Merced, Young Mazino , Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez y Jeffrey Wright, entre otros, además de Catherine O'Hara como estrella invitada.