The Last of Us: ¿Quién es Hanrahan y qué cargo tiene en WLF?

MADRID, 10 May. (CulturaOcio) -

El cuarto capítulo de la temporada 2 de The Last of Us ha presentado nuevos personajes, como Isaac Dixon (Jeffrey Wright), que ya apareció en el videojuego original o Hanrahan (Alanna Ubach), una misteriosa figura que parece ostentar bastante poder dentro de los Lobos pero de la que aún no se conocen muchos detalles pero que, tal y como ya adelantó el tráiler de la quinta entrega, volverá a aparecer en esta segunda temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Día Uno, el cuarto episodio de la segunda temporada arranca con un flashback de Seattle en el año 2018, cuando la ciudad aún estaba sometida al control de FEDRA (Federal Disaster Response Agency). Por aquel entonces, el WLF no era más que un grupo de rebeldes que estaba empezando a organizarse. La secuencia muestra una furgoneta llena de milicianos de la agencia estatal, entre los que se encuentra Isaac.

El vehículo se ve obligado a detenerse a causa de un autobús que bloquea el camino, y es en ese momento cuando varios miembros del WLF, vestidos de paisano, empiezan a caminar hacia la furgoneta. Su vestimenta y el hecho de no llevar armas sugieren que los Lobos se encontraban por entonces en una fase inicial de su proceso de organizarse, lejos aún de la milicia armada en la que se convertirían años después.

Isaac se baja del vehículo y una mujer se adelanta de su grupo para dirigirse a él. "¿Eres Isaac?", inquiere, a lo que este contesta preguntándole a ella: "¿Eres Hanrahan?". Ella asiente y, acto seguido, Isaac lanza dos granadas dentro de la furgoneta en la que estaban los soldados de FEDRA. Después de eliminar a los restantes, se da la vuelta y estrecha la mano de la mujer marcando así su cambio al bando de los Lobos.

A pesar de que el personaje encarnado por Ubach no vuelve a aparecer en ese capítulo, el tráiler del siguiente episodio da algunas pistas más sobre ella y su posición dentro del WLF. En el adelanto, alguien le dice: "Isaac se pregunta por qué aparentemente has matado a algunos de nuestros hombres", haciendo referencia al grupo que, persiguiendo a Ellie y Dina, se toparon con una horda de infectados que les sorpendió en una estación de Metro

Al parecer, fue Hanrahan quien mandó la orden al grupo de ir tras ellas, pues responde: "Envié un escuadrón al sótano". El hecho de que Hanrahan tenga que rendir cuentas ante Isaac sugiere un posible cambio en la jerarquía de los Lobos, ostentando este un rango mayor que ella. En el flashback al inicio del cuarto episodio, todo apunta a que Hanrahan era un miembro clave del grupo de rebeldes, por lo que Isaac podría haber ascendido dentro de los Lobos hasta el punto de superar en rango a su compañera.

Hanrahan es un personaje creado exclusivamente para la ficción de Max, por lo que habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la serie para saber más sobre ella. No obstante, si realmente Isaac la ha superado en rango, existe la posibilidad de que haya algún tipo de tensión o choque entre estos personajes.