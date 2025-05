The Last of Us 2x04: ¿Qué significa el grafiti Serafita que encuentran Ellie y Dina?

En el cuarto capítulo de la segunda temporada de The Last of Us, Ellie y Dina llegaron a una estación de radio abandonada siguiendo la pista de Abby. Allí, descubren un sangriento espectáculo, cuyos autores han dejado constancia de su crimen con un mensaje pintado con sangre en la pared: el logo de los Serafitas, acompañado de la frase "Feel her love" ("Siente su amor"). Pero, ¿qué significa este lema y por qué es significativo en la trama de la serie?

"Siente su amor" es el lema de los Serafitas, también llamados Scars (Cicatrices) por sus enemigos debido a las marcas que se hacen a ambos lados de sus rostros. Se trata de un culto religioso enfrentado en una guerra salvaje contra el WLF, el Frente de Liberación de Washington.

La frase "Siente su amor" hace referencia al amor de "la Profeta", la líder y precursora de esta secta primitivista. Se trata de una mujer, cuyo nombre no se revela ni siquiera en los videojuegos que, según la cronología del material original (la serie transcurre diez años antes) apareció en la zona de cuarentena de Seattle alrededor de septiembre de 2013, poco después del brote de Cordyceps.

Afirmaba tener visiones sobre una nueva forma de vida para la humanidad, basadas en el igualitarismo y una existencia más cercana a la naturaleza. Su mensaje era que la pandemia era un castigo por los pecados humanos y, al mismo tiempo, una oportunidad para empezar de nuevo.

A pesar de que la Profeta murió unos 10 años antes de los eventos relatados en la serie, su influencia sigue siendo muy potente en sus seguidores. Así, los Serafitas rechazan la vida moderna y las nuevas tecnologías, razón por la cual utilizan armas rudimentarias como arcos y martillos, a diferencia de sus rivales, armados hasta los dientes con pistolas y demás armas de fuego.

No obstante, la amenaza que suponen los Serafitas reside en su brutal y sangriento 'modus operandi', tal y como ilustra la terrible masacre que han perpetrado en la estación de radio. Se trata, por tanto, ya no solo de brutales asesinatos, sino de torturas que forman parte de enigmáticos rituales religiosos.

Así, Ellie y Dina han quedado conmocionadas al encontrarse con los cadáveres de los Lobos, colgados y con las tripas fuera, una de las torturas más terribles a las que puede ser sometida una persona, pues supone una muerte extremadamente lenta y dolorosa.

Por tanto, el tono pacifista del lema de los Serafitas no deja de ser una terrible paradoja, pues los miembros de la secta no solo asesinan a sus rivales, sino que se ensañan con ellos mediante métodos crueles y violentos.