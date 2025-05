El showrunner de The Last of Us avisa que el infectado más peligroso llegará pronto a la serie

La segunda temporada de The Last of Us encara ya su recta final. Lo hace después de presentar, al fin, una de las amenazas más esperadas por los fans de la franquicia, las esporas. Pero esta nueva y terrible vía de contagio no es lo peor que el Cordyceps tiene preparado.... peligros más terribles están a punto de llegar, tal y como avisa Craig Mazin, el showrunner de la serie de Max.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Craig Mazin, creador de la ficción junto a Neil Druckmann, habló en el pódcast oficial de The Last of Us sobre el quinto episodio y dio algunas pistas sobre los peligros que esconden las profundidades del Hospital Lakehill.

"Sabemos que hay cosas horribles en el sótano 2, incluso si todavía no las hemos visto. Entendemos que están ahí. Pero atención: nadie sabe qué hay en el sótano 3. Ahí lo dejo", comentó Mazin, recalcando que aquellos que ya jugaron al videojuego "puede que lo sepan".

El showrunner explicó que el Hospital Lakehill funciona en la ficción de Max como una amenaza con múltiples capas, lo que les permitió incluir multitud de elementos nuevos en la narrativa. Las esporas, que aparecen en el videojuego de Naughty Dog ya desde su primera entrega, hicieron acto de presencia por primera vez en el quinto capítulo, precisamente en este hospital de Seattle.

Los miembros del WLF son conscientes de esta amenaza, pues ya han aparecido llevando máscaras de gas para evitar contagiarse a través de las esporas. No obstante, las declaraciones de Mazin sugieren que una amenaza aún mayor, que se esconde en el sótano del hospital, podría incorporarse a la ficción: el Rey Rata, el infectado más letal y peligroso del juego.

Durante las etapas iniciales del brote, el Hospital Lakehill acogió a multitud de personas infectadas por el hongo Cordyceps, sin saber aún la gravedad de la infección. Estos pacientes fueron alojados en las plantas inferiores del edificio, que no tardaron en ser selladas para evitar que los infectados atacaran al personal médico. Según la narrativa del juego, al quedar apiñados en un área tan estrecha, los infectados comenzaron a fusionarse hasta formar un único y terrible organismo: el Rey Rata.

Superior en fuerza y resistencia al resto de variantes de infectados, el Rey Rata aparece por primera vez en séptimo episodio de The Last of Us Parte II de la narrativa de Abby, titulado Seattle Día 2, y es uno de los jefes más complicados de derrotar. En el material original, es capaz de embestir con mucha agresividad y de lanzar proyectiles de esporas a distancia. Además, cuando comienza a debilitarse en la batalla, algunos de los infectados que forman esa masa gigante comienzan a desprenderse de ella, con la peculiaridad de que, una vez separados, pueden haber adquirido rasgos de distintos tipos de infectados.