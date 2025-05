The Last of Us 2x06 revela porqué Joel mató a Eugene y la razón real del enfado de Ellie

The Last of Us 2x06 revela porqué Joel mató a Eugene y la razón real del enfado de Ellie

MADRID, 19 May. (CulturaOcio)

Ya está disponible en Max el sexto episodio de la segunda temporada de The Last of Us y con él, la ficción ha mirado atrás en el tiempo para despejar ciertas incógnitas. Así, la entrega al fin ha abordado el lento deterioro de la relación entre Joel y Ellie, explicando por qué esta se mostraba tan hostil con él en el primer capítulo de esta segunda entrega, además de ahondar en la figura de Eugene, hasta ahora solo mencionada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El primer episodio de la temporada ya revelaba que, en algún momento en el pasado, Joel había matado a Eugene, el marido de la terapeuta de Jackson, Gail que, aunque consciente de que "no tuvo otra opción", le guardaba rencor por "la forma" en la que lo hizo. Esa conversación inicial entre los personajes de Pedro Pascal y Catherine O'Hara ya sugería que el motivo de la ejecución no habría sido otro que la infección de Cordyceps (al fin y al cabo, Joel no parece haber sido castigado por ello) y el tramo final del 2x06 lo ha confirmado.

Titulado 'El precio', el penúltimo capítlo de la segunda temproada ha estado compuesto de diversos flashbacks que exploran la relación entre Joel y Ellie a lo largo de los cinco años siguientes de su llegada a Jackson tras el final de la primera entrega. Y el último de esos retazos del pasado el capítulo muestra cómo Joel lleva por primera vez a patrullar a la joven para celebrar su 19 cumpleaños. Aunque ambos toman una ruta segura como entrenamiento, enseguida les alertan por radio de un ataque a otra pareja de patrulleros cerca de donde se encuentran, por lo que van en su ayuda.

Cuando Joel y Ellie llegan al lugar, no quedan ya infectados y uno de los hombres está muerto, mientras que el otro, Eugene (encarnado por Joe Pantoliano), ha recibido un mordisco en el costado, pero dice que todavía le queda tiempo antes de que el hongo tome el control de su cuerpo.

"Por favor, calculo que me quedará como una hora. Os propongo algo: volvemos a la valla, que dejen salir a Gail y se mantenga a una distancia segura, claro y así me podré despedir", ruega desesperado. Y aunque en un primer momento Joel se muestra reticente, Ellie consigue convencerle... o eso parece.

Joel promete no matar a Eugene pero, mientras que Ellie va a buscar los caballos, lo guía hasta un bonito paisaje frente a un lago y le pide que no se gire mientras le apunta con el arma. El hombre vuelve a suplicar que le permita regresar al asentamiento, no ya por decirle nada a Gail, sino por las palabras que ella pueda dirigirle y para ver su cara una última vez. "Cuando amas a alguien, puedes ver su cara siempre", responde Joel y es entonces cuando Eugene comprende que no va a ceder.

Cuando regresa con los caballos, Ellie ya encuentra el cadáver del anciano a los pies de Joel que aún tiene la escopeta entre sus manos. "Lo siento", se limita a decir. Horrorizada por la traición, Ellie se mantiene callada todo el camino de regreso, pero cuando su padre adoptivo empieza a contar a Gail una versión edulcorada de lo ocurrido (en la que Eugene se quitaba la vida a sí mismo en un acto de valentía y le pedía que le dijera a su mujer cuánto la quería) le contradice y le acusa de mentir.

"No ha pasado así. Nos suplicó verte, tenía tiempo. Joel le prometió que lo traería... a los dos nos lo prometió y luego le reventó la cabeza", espeta entre lágrimas una rabiosa Ellie. Acto seguido Gail le propina un bofetón a Joel por no haberle contado la verdad y, también, por no haber cumplido la última voluntad de su marido.

LA MUERTE DE EUGENE EN EL VIDEOJUEGO

La muerte de Eugene, que tuvo lugar justo nueve meses antes del arranque de la segunda temporada, y la forma de Joel de abordarla es la gota que colma el vaso, haciendo que Ellie se distancie definitivamente de él. Y es que, tal y como se da a entender, en el fondo Ellie siempre supo (o al menos sospechó) lo ocurrido verdaderamente en Salt Lake City, pero no quería creer que Joel la hubiese mirado a los ojos y mentido al respecto. No obstante, el incidente con Eugene deja bien claro de qué es capaz el personaje de Pascal.

Cabe decir que, con esta subtrama, la ficción vuelve a desviarse ligeramente del material original, ya que, en el videojuego, Eugene no tenía un papel tan importante. Propietario de una granja de marihuana, el patrullero moría a los 73 años de causas naturales, por un derrame cerebral.