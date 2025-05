The Last of Us ficha a una estrella de Marvel para un personaje clave

MADRID, 19 May. (CulturaOcio) -

El penúltimo episodio de la segunda temporada de The Last of Us ha estado centrado en el pasado. Diversos flashback han compuesto esta emotiva entrega que ha ofrecido algunas claves sobre el pasado de los personajes principales y ha regalado algunos cameos inesperados, especialmente el de un actor del Universo Cinematográfico Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Así, titulado 'El precio', el capítulo arrancó con un ineseprado flashback ambientado en 1983, muestra a un joven Joel y a un más joven Tommy hablando en la cocina del brutal castigo que el hermano pequeño se llevará cuando su padre se entere de lo que ha hecho. "Me va a pegar otra paliza", dice el Tommy. "A ti no, a mí. Ve a tu habitación y no salgas", replica firme Joel que se queda esperando nerviosamente en la mesa de la cocina mientras su padre, un oficial de policía, regresa a casa.

Es entonces cuando aparece Tony Dalton, el actor que interpreta a Jack Duquesne, alias el Espadachín, en el Universo Marvel es el encargado de dar vida a Javier Miller, el padre de Joel y Tommy en The Last of Us.

Creado específicamente para la serie de HBO y ausente en el videojuego original, la inclusión de este personaje ofrece una nueva perspectiva sobre el pasado de Joel, las raíces de su carácter protector y complejo y su relación con la violencia.

En la escena, Joel intenta asumir la responsabilidad por las acciones de Tommy, insistiendo en que él fue quien compró marihuana, cuando, tal y como ya sabe su padre, en realidad había golpeado a los chicos de quienes Tommy la estaba comprando. "He hablado con el chaval, y con los agentes que fueron hasta allí... no soy tan estupido. Si no fuerais mis hijos estaríais ya en el reformatorio", espeta con enfado el padre.

Cuando Joel avisa rotundo que no permitirá que su padre lastime a Tommy, Javier se relaja... va hacia la nevera y abre dos latas de cerveza, una para él y otra para su hijo mayor. Es entonces cuando Javier relata una historia sobre cómo su propio padre le rompió la mandíbula de un golpe por robar "una chocolatina" y estuvo "con la boca cerrada dos meses".

"ESPERO QUE LO HAGAS UN POCO MEJOR QUE YO"

Este diálogo culmina con una frase que resuena a lo largo del episodio: "Sí, vale, os he pegado... pero nunca de esa forma, ni por asomo. A lo mejor me he pasado, no lo sé, pero te aseguro que intento hacerlo mejor que mi padre. Y cuando te toque a ti espero que lo hagas un poco mejor que yo", dice Javier con lágrimas en los ojos. Unas palabras, que Joel, al final del capítulo repetirá a Ellie en una conversación en el porche de su casa.

La elección de Tony Dalton para este papel no parece casualidad. El actor mexicano-estadounidense, también conocido por su interpretación del carismático y amenazante Lalo Salamanca en Better Call Saul, cuenta con la perfecta mezcla de amenaza y magnetismo para dar vida a un personaje que en esta escena debía transmitir a la vez dureza y vulnerabilidad.

Aunque la aparición de Dalton sea breve, su impacto en la narrativa es significativo, ya que proporciona contexto sobre cómo y por qué Joel actúa de la manera en que lo hace, sobre su caracter protector y paternalista. El personaje de Javier Miller muestra las complejidades de la paternidad y cómo los patrones familiares pueden repetirse generación tras generación... o cómo puede romperse el clico de violencia y abusos y si los hijos son capaces de aprender de los errores de sus padres e intentar ser un poco mejores.

Esta enseñanza, resuena ahora con más fuerza después de conocer que Dina, la actual pareja de Ellie, espera un bebé. ¿Será el personaje de Bella Ramsey capaz de, como dicen Javier y Joel Miller, "hacerlo un poco mejor"?