Karen Fukuhara (The Boys) denuncia haber sido víctima de un delito de odio

Karen Fukuhara, actriz que da vida a Kimiko Miyashiro en la serie'The Boys' y por haber interpretado a Katana en la primera entrega de 'Escuadrón Suicida', ha revelado haber sido víctima de un crimen de odio este pasado miércoles 16 de marzo. La actriz fue agredida físicamente cerca de una cafetería por su origen asiático.

Ha sido en Instagram donde Fukuhara ha revelado lo sucedido. "Hoy [en referencia al 16 de marzo] un hombre me golpeó en la cabeza", escribió la intérprete, quien quiso tranquilizar a sus seguidores al asegurar que estaba "físicamente bien" después del ataque. "Esta mierda tiene que parar. Las mujeres, la gente asiática y los ancianos necesitamos tu ayuda", denunció.

"Rara vez hablo de mi vida privada, pero hoy ocurrió algo que pensé que era importante [divulgar]", continuó Fukuhara. "Estaba caminando hacia una cafetería para tomarme un café y un hombre me golpeó en la nunca. Vino de la nada. No hubo contacto visual antes, no estaba haciendo nada fuera de lo común. Me sobresaltó y mi gorro salió volando. Cuando miré hacia atrás, estaba a unos metros de mí", explicó Fukuhara.

Fukuhara, quien utilizó el hashtag 'Stop Asian Hate', confesó que pensó en "confrontar" a su agresor, pero se dio cuenta de que "no valía la pena correr el riesgo". "Después de unos segundos de mirarnos el uno al otro, él me gritaba. Finalmente, se marchó", denunció.

"ES IMPORTANTE CONCIENCIAR"

"Comparto esto porque he tenido conversaciones con amigos míos multiétnicos, quienes no tenían ni idea de que estos crímenes de odio le suceden a gente común y corriente, personas con las que comen juntas. [...] Sentí que era importante crear conciencbia", señaló.

Fukuhara también declaró que está considerando tomar clases de defensa personal tras este desagradable incidente, del que no ha querido revelar donde tuvo lugar ni si lo ha denunciado a las autoridades. "¿Por qué es esto algo en lo que tenemos que pensar como víctimas", se preguntó. "¿Qué satisfacción obtienen al golpear a mujeres, a asiáticos, a ancianos? Deben rendir cuentas. ¿Qué podemos hacer como comunidad para prevenir estos crímenes horribles", zanjó.