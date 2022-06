The Boys se ríe de Morbius y su desastroso reestreno en cines

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

No importa si es de Marvel o DC, a The Boys le gusta cachondearse de otros superhéroes y cualquier ocasión que se preste a ello es buena. Sobre todo, cuando la oportunidad es tan evidente como con Morbius, que, tras su reestreno en cines gracias a los memes, y de cosechar un nuevo fracaso, ha sido víctima de las mofas por parte de la serie creada por Eric Kripke.

Como bien sabrán los fans del spiderverso producido por Sony, Morbius fue un fiasco en taquilla, alcanzando apenas 160 millones de dólares. Sin embargo, fue capaz de lograr causar un gran revuelo en las redes sociales, donde, a raíz del impacto generado por los memes, el estudio volvió a estrenar la cinta en los cines de todo el mundo.

Pero, una vez más, el batacazo del filme fue sonoro y ahora, ha sido la cuenta oficial de Vought en Twitter la que ha lanzado una incendiaria broma pitorreándose del estudio y su decisión de relanzar la cinta protagonizada por Jared Leto.

"¡El Amanecer de los Siete ha vuelto! A pesar de que todavía está en cines, hemos escuchado todos vuestros tuits y.... ¡Volveremos a reestrenar la película esta semana! No perdáis la ocasión de revivir toda la acción: usa el código ITS-MAEVIN TIME para conseguir un descuento en vuestra segunda entrada hasta el 30 de junio", reza el tuit con el que de The Boys se mofa así del icónico meme de Morbius, It's Morbin time.

#DawnOfTheSeven is back! Despite still being in theaters, we heard all of your tweets and will be re-releasing the film this week! Don’t miss your chance to re-live all the action: use code ITS-MAEVIN-TIME to get a discount on your second ticket until June 30. pic.twitter.com/Mqh7yhc4T5