Tyrese Gibson y la crítica falsa de Martin Scorsese sobre Morbius, "el verdadero culmen del cine"

Tyrese Gibson encarna a Simon Stroud en Morbius, cinta basada en el personaje de Marvel dirigida por Daniel Espinosa. El actor se ha hecho viral tras compartir una crítica falsa de Martin Scorsese a la película en la que el director de Taxi Driver, Uno de los nuestros y El irlandés aseguraba que el filme protagonizado por Jared Leto era "el verdadero culmen del cine".

Gibson compartió en Instagram la falsa review acompañada de una imagen, también falsa, de Scorsese en la premiere neoyorquina de Morbius. "Me horroricé al descubrir que estaba basada en un cómic. Este es el verdadero culmen del cine y ni siquiera yo puedo superarlo. Un sabio admite sus errores y yo me equivoqué, pido disculpas a todas las películas de cómics", rezaba la crítica.

Tyrese Gibson se creyó que a Martin Scorsese le gusto #Morbius 💀💀💀 pic.twitter.com/ybSaULZ6GX — Joaquín B.‏‏‎‏‏‎ (@T19Joa) April 3, 2022

Por su parte, Gibson comentó: "Guau, guau, guau, no puedo creer lo que acaba de pasar. Saludos y felicitaciones a Daniel Espinosa. Esto es increíble. Martin Scorsese es el rey de reyes del cine y esto es enorme", escribió en una publicación ya eliminada... que ha desatado una oleada de bromas y memes a cuenta del actor.

Scorsese generó polémica en 2019, cuando cargó contra las películas de superhéroes. "No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más cercano que se me ocurre, con actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano", confesó a Empire.

"Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otros que padezcan su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto desencadena una oscuridad en su interior. ¿Se impondrá el bien sobre el mal? ¿O sucumbirá Morbius a sus misteriosas nuevas necesidades?", reza la sinopsis de Morbius.