The Boys 3x04: ¿Ha muerto realmente... SPOILER?

The Boys 3x04: ¿Ha muerto realmente...?

The Boys 3x04: ¿Ha muerto realmente...? - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Tras un inicio brutal, con una de las secuencias más repugnantes de la ficción de Prime Video, tercera temporada de 'The Boys' continúa y el cuarto episodio ha dejado la que puede ser una de las bajas más impactantes de la serie. Una muerte aún no confirmada que ha provocado que comiencen a surgir teorías entre los fans, dado que provocaría un gran cambio respecto a los cómics.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El 3x04 de The Boys ha dejado a Kimiko (Karen Fukuhara) en una situación en la que sus superpoderes curativos pueden no ser suficientes. Al final del capítulo, las cosas se ponen muy feas después de que junto a Carnicero y el resto del equipo irrumpa en las instalaciones secretas rusas, donde creen que encontrarán el arma secreta con la que matar a los Supers.

Minutos antes, y a cambio de la información que les da Nina (Katia Winter), el grupo tiene que hacerle un favor. De ahí, que Carnicero (Karl Urban) envíe a Kimiko para asesinar a un hombre, una tarea rápida y sencilla para alguien como ella que reduce al equipo de seguridad, pero una de las prostitutas que acompañan a su objetivo, asustada ante ese baño de sangre y la brutal pelea, le dispara en la frente. Kimiko no la vio, lo que le permitió a la mujer dispararle a traición.

Al más puro estilo Lobezno, la bala que entro en su cabeza, sale de la misma por el mismo orificio por el que entró lo que vuelve a demostrar lo fuerte que es su poder curativo. Pero una cosa es recibir un tiro y otra muy distinta enfrentarse a los poderes de Soldier Boy (Jensen Ackles), que es lo que ocurre al final del cuarto capítulo.

Cuando el equipo libera a Soldier Boy, que en realidad es el arma con el que matar a otros supers, Kimiko recibe un golpe de energía lanzado desde el pecho del antiguo miembro de Payback que la lanza contra una pared y termina empalada. Frenchie (Tomer Kapon) se da cuenta de que sus heridas no se están curando y que puede que no sobreviva.

Evidentemente, aunque la situación sea límite, queda por ver si los poderes de Kimiko puedan devolverle a la vida. Es lógico que, dado que ha sido atacada por Soldier Boy, la regeneración tarde más tiempo en completarse, por lo que se verá en el episodio 3x05 si la mujer ha podido sobrevivir, dado que Frenchie y MM (Laz Alonso) actuaron con rapidez.

Y, en caso muera, esto supondría una notable diferencia respecto a los cómics, donde su deceso es tremendamente significativo. Si bien, la serie aún está explorando hasta qué punto Carnicero puede llegar tan bajo para cobrarse su venganza contra Patriota (Antony Starr), en la novela gráfica se muestra el auténtico rostro de Billy.

En las grapas, tras culminar su vendetta, Carnicero considera que lo mejor es liberar al mundo de cualquier persona que tenga superpoderes, así que elabora un plan para bombardear por todo el mundo el Compuesto V, que solo hiera a aquellos que ya lo tienen en sus venas. Por supuesto, estoy provoca que todos los de The Boys se pongan en contra, lo que hace que Billy los mate.

Ahí es donde se ve que Carnicero se ha convertido en aquello contra lo que luchaba. Para exterminar a su propio equipo, coloca una bomba en la base de operaciones del grupo. Frenchie y Kimiko no descubren los explosivos a tiempo y mueren después del estallido. Sus muertes marcan el final de 'The Boys' y es un punto de no retorno entre los lectores y Carnicero, debido a que ahora ya nadie puede perdonarlo.

Tieniendo en cuenta que la trama de The Boys en Amazon Prime Video no ha llegado a ese punto, sería extraño que los guionistas de la serie desperdicien un momento clave de los cómics. De ahí, que los fans piensen que Kimiko podría sobrevivir al ataque de Soldier Boy.