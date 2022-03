Primeras y decepcionantes críticas de Morbius: "Es aburrida"

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

Algunos críticos ya han tenido oportunidad de ver Morbius, y parece que la película protagonizada por Jared Leto no ha salido muy bien parada en sus primeras proyecciones. En Twitter ya se habla sobre la cinta con adjetivos como "aburrida" y "mala".

Según recoge The Direct, el periodista especializado Brandon Matthews reveló en Twitter que ya había hablado con algunos de los expertos que han visto el filme. "He oído de varios periodistas que ya vieron la película (para los junkets) que es aburrida y sin calcular. No tiene consistencia, excepto que es mala. Hay algún buen momento aquí y allá, y dos o tres easter eggs, pero por lo demás, vedla cuando llegue a casa", publicó.

Heard from several journalists who've seen the film already (junket purposes) that it's boring and uncalculated. No consistency, except that it's bad. Good moment here and there, and 2-3 easter eggs, but otherwise, just watch it when it gets home. 😬 #Morbius https://t.co/MC4ydbsUus — Brandon Matthews (@RCDiscussion) March 20, 2022

A raíz de esta publicación, muchos usuarios han compartido su opinión al respecto en Twitter. "Hay rumores de que Morbius es una película bastante mala. Creo que todos ya sabíamos que eso iba a suceder", dijo un usuario.

Rumors floating around that #Morbius is a pretty bad movie.



I feel like we all already knew that was going to happen tho 🤔 pic.twitter.com/j12cvRzY4C — The Ryan.T Show Podcast📺 (@TheRyanTShow) March 21, 2022

Morbius recibiendo malas críticas... Sabía que sería mala. Jared Leto es un bebé llorón sobrevalorado. Todo lo que toca es malo. No me sorprende en absoluto", dijo otro internauta. "Espera, espera, espera. ¿Me estás diciendo que Morbius es mala? No me lo creo", comentó con ironía otro tuitero. "¿Es Morbius realmente tan mala?", reza otra publicación.

#Morbius getting bad reviews.. I knew it would suck, @JaredLeto is a whining overrated baby. Everything he touches sucks. Not surprised at all. — NaNa Jones (@DarkPhx45) March 21, 2022

Is #Morbius really that bad? — M. El Amin  (@musty_105) March 21, 2022

Morbius es la tercera película del Universo Spider-Man de Sony, después de Venom y Venom: Habrá matanza. Parece que Morbius correrá la misma suerte que Venom, que también recibió numerosas críticas negativas a pesar de ser un éxito entre los fans. El personaje de Morbius apareció por primera vez en el tomo 101 de The Amazing Spider-Man, publicado en 1971.

El director de la cinta, Daniel Espinosa, confirmó que Peter Parker existe en Morbius, pero posiblemente no en la forma de ningún Spider-Man visto antes. "Tienes un mundo donde tienes los mismos personajes, pero son ligeramente diferentes. Lo que significa que en todos los universos tiene que haber un Spider-Man. O una Spider-Woman", dejó caer en una entrevista con Cinemablend.

"Peligrosamente enfermo de un extraño trastorno sanguíneo y determinado a salvar a otros que padezcan su mismo destino, el doctor Morbius intenta una apuesta desesperada. Lo que en un principio parece ser un éxito radical, pronto desencadena una oscuridad en su interior. ¿Se impondrá el bien sobre el mal? ¿O sucumbirá Morbius a sus misteriosas nuevas necesidades?", reza la sinopsis de la cinta.