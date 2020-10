The Boys 2 revela quién hace explotar cabezas en el final de su temporada 2

El final de la temporada 2 de The Boys (2x08) revela quién hace explotar las cabezas

MADRID, 9 Oct. (CulturaOcio) -

El último capitulo de la segunda temporada de The Boys estuvo a la altura de lo esperado. El episodio 2x08, titulado 'What I Know', contó con los ingredientes habituales de la serie de Amazon Prime Video, a saber: Toneladas de acción, mucha violencia, algún maquiavélico y retorcido nuevo plan, algún que otro chascarrillo, varias revelaciones muy interesantes y... una cabeza que explota.

Tras auténtico baño de sangre vivido en el penúltimo capítulo de la segunda temporada, cuando durante la celebración en el Congreso de una visa organizada contra Vought por Victoria Neuman para que la corporación rindiera cuentas por sus actos y el Compuesto V, las cabezas de algunos de los asistentes comenzaron a estallar, todos los seguidores de la serie se hacían la misma pregunta: ¿Quién o qué era capaz de semejante masacre?

Las teorías eran muchas: la propia Vought para encubrir sus actos, un personaje desconocido hasta la fecha con el poder de hacer explotar cosas a distancia, la Iglesia del Colectivo... o incluso Cindy, la joven que estaba recluida -ahora ya liberada- en el centro experimental de Vought y que puede despedazar a alguien con un simple movimiento de su mano.

Lo dicho, muchas teorías, pero ninguna acertada. Y es que en su final de temporada The Boys tenía preparado un giro inesperado y, ciertamente, muy interesante de cara a la tercera temporada ya confirmada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En una de las últimas secuencias del episodio, cuando el enfrentamiento entre Butcher, Starlight y compañía contra Patriota y Stormfront ya se ha saldado con una suerte pírrica victoria para los primeros que tuvo a la longeva super como gran derrotada, la serie nos devuelve al despacho de Alistair Adana, el carismático y ladino líder de la Iglesia del Colectivo al que da vida Goran Visnjic.

El trajeado personaje mantiene una conversación con la congresista Victoria Neuman, que después de saliera a la luz el pasado nazi de Stormfront, es la elegida por el presidente para dirigir una Comisión de Control de los Supers y mantener a raya a Vought. Y, como Adana no pierde el tiempo, le ofrece trapos sucios de los metahumanos capaces de poner en jaque a Edgar... a cambio de unas generosas contribuciones a la Iglesia en forma de exenciones fiscales.

"Un precio muy asequible", le dice Victoria con una sonrisa mientras camina por la calle. Tras una cortés y amistosa despedida, la sangrienta sorpresa llega cuando acto seguido, justo en el momento en el que abre una lata de su adorada Fresca, la cabeza del líder de la Iglesia del Colectivo explota tiñendo de rojo las paredes y ventanas de su despacho. Ventanas tras las que se encuentra la propia Neuman... con los ojos blancos.

Es ella, la congresista encarnada por Claudia Doumit, la mujer que se ha convertido en el rostro político contra la tiranía de los súpers es en realidad uno de ellos... y uno de los más letales, sanguinarios y despiadados.

Victoria Neuman se suma así, por tanto, a la larga lista de amenazas entre las que se ya se encontraban Vought y el maquiavélico Edgar, Patriota (neutralizado solo de momento), Stormfront (que no está muerta y seguro que dirá su última palabra) o Cindy (una joven desequilibrada con un tremendo poder y sed de venganza) que acechan en la tercera temporada de la serie de Amazon Prime Video.