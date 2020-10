The Boys: ¿Está muerto Black Noir (Negro Oscuro)?

Sin duda la gran sorpresa para los fans de The Boys en el episodio 2x07 fue el brutal y sangriento cliffhanger del final del capítulo. Pero eso no quiere decir que no haya algunos aspectos anteriores de la trama que merezca analizar. Entre ellos lo sucedido con Negro Oscuro que tuvo un intenso enfrentamiento con dos componentes de Los Siete ¿Ha sobrevivido el silencioso y letal 'súper'?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En anteriores capítulos, la serie ya ha dado sobradas pruebas de la sobrehumana capacidad de resistencia de Negro Oscuro. Se trata de un personaje que ha sido acribillado a balazos sin sufrir daño aparente o que ha sido capaz de soportar una tremenda explosión que tuvo lugar en la misma habitación en la que estaba. Pero, como si del propio Superman se tratara, Black Noir también tiene su Kryptonita... y esta no es otra que su alergia a los frutos secos.

Así, cuando Luz Estelar trata de escapar de la torre de Vought, donde estaba retenida por Patriota y Stormfront, Negro Oscuro aparece para detenerla a base de puñetazos. Pero en el momento en el que parece que Black Noir está a punto de acabar con ella, Reina Maeve entra en escena para meterle una chocolatina con frutos secos en la boca, dejándole agonizando en el suelo y, quizás, matándolo.

Tal y como explica Reina Maeve, Negro Oscuro tiene una fuerte alergia a las nueces, por lo que la ingesta de la chocolatina le provoca un shock anafiláctico. Y aunque intenta aplicarse una inyección de antihistamínico, su compañera se lo impide, dejando a Negro Oscuro en una precaria situación que le podría llevar a sumarse a los dos otros Supers muertos en el episodio 2x07, Shockwave y El Farolero.

Aunque la muerte de Negro Oscuro no se muestra en pantalla -y alguien podría ir en su rescate- en caso de que éste fuese su final sería una muerte acorde a la historia del personaje en los cómics de The Boys, en los que su historia de origen es bastante más retorcida de lo que hasta ahora se ha mostrado en la serie.

En la obra original, Black Noir es un clon de Patriota, más sádico y psicópata incluso que éste. Aunque la serie no tiene por qué incluir esta trama, confirmar que Negro Oscuro es un clon creado por Vought, por lo que se vio en esa escena parece que no será de Patriota, tendría sentido que la corporación le hubiese añadido una alergia capaz de matarle como mecanismo de control por si en algún momento se descontrola.

Si este fuera el caso, esto también significaría que la muerte de Negro Oscuro no es definitiva, ya que lo que se ha clonado una vez... se puede volver a replicar. En este aspecto sería lógico pensar que Vought tiene previsto un sustituto para el miembro de Los Siete, reemplazándolo cuando es necesario por un agente más confiable y fiel a la organización.

Para descubrir qué le depara el destino a Negro Oscuro, y al resto de personajes de The Boys, habrá que esperar hasta el próximo viernes 9 de octubre, cuando el final de la 2ª temporada llegue a Amazon Prime Video.