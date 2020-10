The Boys 2: El tráiler del final revela un inesperado aliado en la batalla contra Patriota

Patriota en la 2ª temporada de The Boys

Patriota en la 2ª temporada de The Boys - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Amazon Prime Video ha publicado el adelanto del octavo y último episodio de la 2ª temporada de The Boys. Los peones en la guerra entre los chicos de Billy 'el Carnicero' Butcher y Los Siete de Patriota se van posicionando a ambos lados del tablero, y el tráiler revela un inesperado aliado.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

El episodio 2x07 de The Boys terminó con uno de los más violentos cliffhangers de la historia de la televisión. Mientras Los Siete compadecen ante el Congreso para rendir cuentas por las actividades de Vought, de repente las cabezas de algunos de los asistentes empezaron a explotar sin previo aviso. El responsable no se ha revelado, por lo que el grupo de superhéroes tendrá que resolver el misterio en el último capítulo. Pero ese no es su único problema.

El adelanto del episodio final ha revelado que el velocista A-Train decidirá en el último momento unirse a Hughie, Luz Estelar y el resto de The Boys, traicionando a sus antiguos compañeros, como forma de volver a ser el foco de atención y de vengarse de Stormfront y Patriota tras su expulsión de Los Siete.

En la 2ª temporada de The Boys, los ya de por sí sociópatas y desequilibrados miembros de Los Siete se han vuelto aún más radicales. Tras perder el favor de las masas, Patriota está haciendo todo lo posible por obtener el control total de Los Siete. Y con la ayuda de su nueva amante Stormfront lo está consiguiendo... o al menos eso es lo que la longeva y manipuladora super quiere que él piense.

Además, cada vez son más los miembros de su equipo que se revelan, como Luz Estelar, Reina Maeve o más recientemente A-Train. Ahora, sólo le quedan dos aliados, Stormfront y Negro Oscuro -que podría estar muerto- pero tiene en su contra a The Boys y a la corporación Vought, que no bue con buenos ojos su ambición y su ego. ¿Cómo se saldará la guerra?

El episodio final de la 2ª temporada de The Boys se estrena en Amazon Prime Video este viernes 9 de octubre.