The Boys 2: Hombre, nazi y sádico... Así es Stormfront en los cómics

La 2ª temporada de The Boys no ha comenzado nada bien para Patriota y el resto de integrantes de Los Siete, y no todos los problemas vienen de Billy Butcher y su equipo. Ante la descoordinación de Vought, una nueva heroína ha entrado en el supergrupo. Se trata de Stormfront, y su versión en la serie dista bastante de la de los cómics.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Interpretada por Aya Cash en la serie de Amazon Prime, Stormfront es otro personaje que, al igual que Patriota o Profundo, ha salido directamente de los cómics de The Boys. Sin embargo, para la serie el creador Erik Kripke se ha tomado bastantes libertades creativas con el personaje, empezando por cambiar su género, de hombre en los cómics a mujer en la ficción.

Las similitudes entre las viñetas y la versión de la serie son rápidas de enumerar: en ambos casos utiliza el nombre de Stormfront, y en ambos casos tiene la capacidad de volar y controlar la electricidad. Sin embargo, en The Boys rápidamente se crea una confrontación entre patriota y la nueva integrante de Los Siete, cuando en los cómics ni siquiera están en el mismo grupo de superhéroes.

La personalidad de Stormfront también es muy distinta en la serie de Amazon. El personaje de Aya Cash se muestra indisciplinada y completamente contraria a las órdenes de Vought, con un espíritu rebelde y comprometido tanto con las mujeres como con causas como el medio ambiente, que se entretiene siendo hostil con los periodistas por diversión.

La versión de los cómics, por el contrario, no tiene nada que ver. El Stormfront original es un fanático nazi que se representa como poco más que un villano de dibujos animados que grita en alemán su amor por Hitler. Nada que ver con la joven 'influencer' de las redes sociales que ha llegado para hacerle la vida imposible a Patriota.

Algo de ese sadismo de los cómics si está presente en Stormfront. Sin embargo, para averiguar hasta dónde llega su maldad, o cuáles son sus verdaderos planes, habrá que esperar a los próximos episodios de The Boys, que se irán estrenando con una semana de diferencia, cada viernes hasta octubre en Amazon Prime Video.