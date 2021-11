¿Thanos tenía razón? Hawkeye y una taza de Ojo de Halcón desatan la polémica entre los fans de Marvel

MADRID, 28 Nov. (CulturOcio) -

Los dos primeros episodios de 'Ojo de Halcón (Hawkeye)' han causado furor entre el fandom marvelita. Más allá de ver una producción de la Casa de las Ideas por el superhéroe arquero interpretado por Jeremy Renner, o cómo surge una nueva Vengadores y heredera del título, la Kate Bishop de Hailee Steinfeld, la ficción ha provocado un polémico y encendido debate en torno a Thanos y sus actos en 'Vengadores: Infinity War'.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Como los seguidores marvelitas bien saben, Thanos provocó el Decimación, su chasquido hizo desaparecer la mitad de la población mundial, algo que los Vengadores lograron revertir en 'Endgame'. Tras el 'snap' del villano, concretamente cinco años después, llegó el 'blip' de Hulk... que también desató una serie de consecuencias que han ido explorándose en las series de la Fase 4 para Disney+.

Fue 'Falcon y el Soldado de Invierno' la que más tocó el asunto, al surgir el grupo terrorista Sin Bandera, liderado por Karli Morgenthau. Precisamente, esta serie mostró que, en cierta manera, el Titán Loco tenía razón, pues la humanidad prosperó tras el chasquido, al reducirse la población del planeta a la mitad hubo más recursos para todos aquellos que no fueron víctimas del Lapso. El regreso de los desvanecidos provocó alegría, sí... pero también conflictos que Marvel está explorando.

'Ojo de Halcón' está ambientada dos años después de lo sucedido en 'Endgame', lo que significa que, inevitablemente, explora las consecuencias del regreso de quienes se convirtieron en cenizas tras la Decimación. Y es que no son pocos los que, dentro del actual universo marvel creen que "Thanos tenía razón".

Esta frase, que viene a señalar que era cierto que la vida no es sostenible con el nivel de superpoblación del planeta y el consumismo descontrolado, ha hecho acto de presencia de Hawkeye, generando de nuevo polémica entre los fans. Este eslogan puede leerse en los aseos del teatro donde se exhibe la función del musical de Steve Rogers, pero lo que ha provocado arduas discusiones en las redes sociales es que la ficción tiene una escena en la que puede verse a Clint Barton bebiendo de una taza en la que se lee la misma frase.

Sin duda, resulta una curiosa ironía... díficil de sostener. Primero, porque el superhéroe perdió a toda su familia debido al chasquido del Titán Loco, lo que provocó que se convirtiese en Ronin, en sanguinario mercenario. Segundo, restaurar el daño dejó dos bajas muy importantes, la de Iron Man y la de Viuda Negra, y es precisamente esta última muerte aún atormenta a Hawkeye en la serie.

De ahí, que ver a Clint bebiendo de una taza que aparenta ser un macabro merchandising llama la atención, también por el hecho de que las empresas no tengan escrúpulos a la hora de explotar un suceso que, dentro del UCM, fue una auténtica tragedia.

Por supuesto, el debate está más que servido. Es más, no sería extraño que se prolongase si Marvel opta por explorar esta frase en los siguientes episodios de 'Ojo de Halcón'. Aunque, tampoco podría descartarse que sea un toque de humor negro dentro del UCM,algo que le daría a la ficción un inesperado toque adulto.

Asusta la cantidad de insensatos sin corazón, empatía o raciocinio que se lanzan a decir que Thanos si tenía razón.



No, no la tenía. El problema no es la cantidad de vida, si no la gestión de los recursos. El problema es el capitalismo, no que seamos muchos. https://t.co/VE6udFyuq4 — Darell "JoJo" Fyürg 📜🎲🌓 (@DFyurg) November 26, 2021

Thanos was right and did nothing wrong! pic.twitter.com/imuNsvIRwL — Dominick Ruocco (@DominickRuocco) November 25, 2021

Who bought Clint this mug????? Why is this something he owns??????? pic.twitter.com/snUlvjxu9Z — Katie✡︎ JEWISH KATE BISHOP IS CANON 💜✡️ (@JewishHawkeye) November 24, 2021

MOVIE POLL: Let’s make this perfectly balanced!



Was Thanos right? #Hawkeye — BLURAYANGEL (@blurayangel) November 25, 2021

hawkeye spoiler ?

.

.

.

no because seeing this after natasha literally sacrificed herself to bring everyone back after thanos snapped just for people to say he was right to do it? no. pic.twitter.com/X6qlA5h1CO — fay (@natsbatons) November 24, 2021

It hurts me to hear the phrase "Thanos was right" because Tony died because of him 😭😭😭💔#Hawkeye pic.twitter.com/sTwEzCQiCM — ally ☃️ 🏹 (@prosto_girl1) November 25, 2021

el hecho de que haya gente que de verdad crea que thanos tenía razón solamente me hace confirmar q thanos tenía razón — Gabriela 🎄 (@lizziestanvenec) November 25, 2021

Por gente como vos Thanos tenía razón https://t.co/Oe6XZFMQ8q — •Cinthy•☂️• 🎃 • ⴵ • (@DanversMyQueen) November 26, 2021