Hawkeye: ¿Quién compró la Torre de los Vengadores a Tony Stark?

MADRID 25 (CulturaOcio)

Una de las cuestiones que más intriga a los fans del Universo Cinematográfico Marvel es quién es el nuevo dueño de la Torre de los Vengadores. Fue en 'Spider-Man: Lejos de casa' donde se reveló que la sede oficial de los superhéroes fue vendida tras lo sucedido en 'Endgame', en la que murió Tony Stark. Con cada nueva producción de la Fase 4, los seguidores tienen esperanzas de que se revele la identidad del nuevo propietario. Habrá que seguir esperando, pues 'Ojo de Halcón (Hawkeye)' mantiene el misterio.

Y, por supuesto, los fans han mostrado su completa decepción en las redes sociales. Precisamente, los primeros capítulos de la serie de Disney+ hacen referencia a la compra, pues Clint Barton se lo comenta Kate Bishop. Sin embargo, nadie dice nada sobre quién fue el comprador, dejando intrigado al público, para su desgracia.

Son muchas las teorías que rondan sobre el dueño actual de la Torre de los Vengadores. Hay quienes apuntan al mismísimo Kingpin de Vincent D'Onofrio, un personaje que en los cómics está conectado con Echo (que ya ha hecho su aparición en la serie) y que además podría servir para presentar al 'Daredevil' de Charlie Cox, lo que confirmaría que las series de Marvel para Netflix continúan formando parte del UCM.

También hay quien señala a otro adinerado villano de Marvel, Norman Osborn (Duende Verde), que prepara su llegada al UCM en Spider-Man: No Way Home. Aunque hay otras teorías que apuntan al temible y dominante Kang el Conquistador, el cual hará acto de presencia en 'Ant-Man and the Waps: Quantumania'.

Varias teorías que no ocultan la decepción del fandom porque Marvel haya optado por mantener la intriga y no haya indicios de que vaya a desvelarla a corto plazo.

I love how every Marvel project is just AVOIDING showing who bought Avengers Tower #Hawkeye — The Scarlet Mitch (@MitchellLWell) November 24, 2021

Imagine it’s Fisk who bought Avengers Tower and it becomes Fisk tower pic.twitter.com/6CnCCLgCtf — Iron Fists (Kate Bishop Era) (@ironfists2003) November 24, 2021

LEAVE THE FANTASTIC FOUR ALONE… obviously norman or kingpin bought avengers tower because they are spider-man villains who can trick mcu peter who is susceptible to locating random ugly old men and making them his father figures see: mcu iron man, mcu dr strange — dr. victor von gloom ⛈✨ (@foeyeahboi) November 24, 2021

So…here’s something I want to know. Who the heck bought Avengers tower?! Norman Osborne? Wilson Fisk? In certain comics, a company by the name of QENG bought it. QENG was ran by Kang the Conqueror👀 Could #Hawkeye answer that question?? We shall see…. — Jaren Williams (@jarentalks) November 22, 2021