Buenas noticias para la secuela de Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

En febrero de 2022 llegó a los cines Uncharted, película protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg que llevó a la gran pantalla la exitosa saga de videojuegos creada por Naughty Dog. Y tras esta primera entrega, uno de los protagonistas de la franquicia tiene buenas noticias para el futuro cinematográfico de la saga.

La primera aventura en la gran pantalla de Nathan Drake (Tom Holland) y Victor Sullivan (Wahlberg) se saldó con más de 400 millones de recaudación en taquilla, un éxito menos rotundo de lo esperado pero que logró cubrir ampliamente sus 120 millones de dólares de presupuesto.

Y aunque no había confirmación oficial de la secuela, el productor de la franquicia Uncharted de PlayStation Charles Roven aseguró el pasado verano que el estudio estaba "definitivamente buscando hacer otra" entrega de la saga. Ahora, en una entrevista exclusiva con The Direct con motivo del estreno de su próxima película, Plan en familia, Mark Wahlberg confirmó que la secuela de Uncharted no solo está en desarrollo, sino que incluso tiene ya su guión terminado.

"He oído muchas ideas diferentes. Sé que alguien ha escrito un guión, y todavía están trabajando en él, y consistiría en tener el bigote todo el tiempo. Lo que tiene todo el sentido; obviamente, en esa escena final... tengo bigote", dice recordando la escena post-créditos de la primera película que ya sentaba las bases para la continuación de la saga, y para la que, asegura, estuvo tiempo "trabajando" su vello facial.

El guión de Uncharted, cinta que estuvo dirigida por Ruben Fleischer, fue escrito por Rafe Judkins, Art Marcum y Matt Holloway y no está confirmado si alguno de ellos está involucrado en la secuela en desarrollo.

"Cuando finalmente me puse el bigote, la gente realmente lo apreció. Y fue un buen guño para el final de esa película. Entonces, si podemos hacerlo mejor que la primera, ya sabes, estaría abierto a ello, pero esto es todo lo que sé en estos momentos", concluyó.