MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

La cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) amplia su elenco con Kumail Nanjiani, el actor que dio vida a Kingo en Eternals de Marvel. La exitosa serie de Disney+ ya había confirmado hace unas semanas la llegada de Eva Longoria al reparto encabezado por Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin.

Según una información publicada por Variety, Nanjiani dará vida a un personaje recurrente en esta nueva temporada de Solo asesinatos en el edificio, pero aún no se conocen más detalles sobre su trama o su relación con el resto de inquilinos del Arconia.

El fichaje de Nanjiani y el anterior de Longoria, configuran un potente reparto que también volverá a contar con Meryl Streep como Loretta Durking después de su debut en la tercera temporada como sospechosa del asesinato de Ben Glenroy (Paul Rudd). A los nuevos capítulos también se suma Molly Shannon (The Other Two) en el papel de una poderosa mujer de negocios de Los Ángeles.

La cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio comenzará con la vuelta a Nueva York desde Los Ángeles de los tres protagonistas y se centrará en resolver el asesinato de Sazz Pataki (Jane Lynch), la fiel doble de acción de Charles (Steve Martin) cuya muerte supuso el final de la anterior temporada.

Además de la nueva temporada de Solo asesinatos en el edificio, Kumail Nanjiani tiene pendiente el estreno de Cazafantasmas: Imperio helado, nueva entrega de la mítica saga. El actor también estará en Ella McCay, un nuevo filme protagonizado por Ayo Edebiri, y The True American, una película dirigida por Pablo Larraín que verá la luz en 2025. Ninjiani también tiene en su agenda una comedia titulada A Guy Walks Into a Bar y una película de terror de la saga Insidious titulada Thread: An Insidious Tale. Ambas cintas están en fase de preproducción.