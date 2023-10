Solo asesinatos en el edificio tendrá cuarta temporada

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de sus temporadas anteriores, Disney+ ha confirmado oficialmente que Solo asesinatos en el edificio tendrá nuevos capítulos. La serie protagonizada por Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez que mezcla crimen y humor tendrá una cuarta temporada que llegará a Disney+ en 2024.

El anuncio llega tras la buena acogida de la tercera temporada que vio la luz el 8 de agosto en Disney+ y que contó con Meryl Streep, la legendaria actriz ganadora de tres premios Oscar, y con el interprete Paul Rudd, el actor que da vida a Ant-man en el Universo Marvel, como fichajes estrella.

El trío de vecinos del Upper West Side formado por Oliver Putnam (Martin Short), Mabel Mora (Selena Gómez) y Charles-Haden Savage (Steve Martin) volverán a sus roles protagonistas en la ficción ambientada en el lujoso edificio de Arconia de Nueva York para embarcarse en una investigación en la próxima temporada.

En su anunció de renovación, Disney no ha ofrecido más detalles sobre la trama de los nuevos capítulos ni fecha de lanzamiento, aunque es de esperar que la ficción cierre en los nuevos capítulos algunos de los frentes que dejó abiertos tras el final de la tercera temporada.

La renovación de la ficcion creada por Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) no resulta sorprendente. Sobre todo, si se tiene presente que todas las temporadas de la serie han sido muy bien recibidas por la crítica y han obtenido múltiples nominaciones y premios, incluyendo las nominaciones al Emmy de la segunda temporada a la mejor serie de comedia, mejor actor principal en una Serie de Comedia, entre otros.