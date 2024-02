La temporada 4 de Solo asesinatos en el edificio ficha a Eva Longoria

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

La exitosa serie de Disney+ Solo asesinatos en el edificio (Only Murders in the Building) amplía su elenco con Eva Longoria como fichaje estrella de su cuarta temporada. Junto a la actriz estadounidense, Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin vuelven al edificio Arconia del Upper West Side de Nueva York con un nuevo asesinato que resolver.

Según informan diversos medios estadounidenses, la protagonista de Mujeres desesperadas ha cerrado su la participación en la serie como un personaje recurrente que se zambulle de lleno en los giros y dramas de esta nueva temporada. Aun así, el nombre y la trama personal de su personaje son, todavía, una incógnita.

Además de Longoria, los nuevos capítuilos de Solo asesinatos en el edificio contarán con Molly Shannon (The Other Two) en el papel de una poderosa mujer de negocios de Los Ángeles. Su personaje se verá envuelto en la investigación del asesinato de Sazz Pataki (Jane Lynch), la fiel doble de acción de Charles (Steve Martin). El asesinato de Pataki supuso el final de la temporada y dejó las puertas abiertas a esta nueva trama.

La nueva entrega seguirá el hilo del último episodio emitido, donde se pudo ver al personaje de Lynch con un disparo, en la cocina de Charles, escribiendo con su propia sangre en el suelo. A pesar de parecer un final cerrado, los creadores aseguran que los fans seguirán disfrutando de Sazz pese a su muerte.

"Nos gustó mucho escribir el personaje de Sazz, y es ahí donde reside lo bonito de la serie, en que tienes más tiempo de escribir sobre las víctimas", aseguró John Hoffman, coproductor de la serie junto a Steve Martin en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter. "No desaparecen cuando les pasa algo malo. Y por eso creo que Jane está tan emocionada, porque es una buena oportunidad para conocer en profundidad a Sazz y lo que ser doble de acción es para ella", sentenció Hoffman.

Solo asesinatos en el edificio se une a la lista de nuevos trabajos de Longoria como Un cuento de circo y una canción de amor, un filme de Demián Bichir, o All-Star Weekend, la nueva película de Jamie Foxx. La actriz también está inmersa en otros proyectos aún sin finalizar como La tierra de las mujeres, una miniserie que protagonizará junto a Carmen Maura y Victoria Bazua, o Dead Guy, donde acompaña a Michael Shannon y Judy Greer.

A estas novedades en el reparto y los ya conocidos protagonistas se unirá de nuevo Meryl Streep como Loretta Durking después de su debut en la tercera temporada como sospechosa del asesinato de Ben Glenroy (Paul Rudd). La cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio aún no tiene fecha de lanzamiento y en España se podrá ver, como las anteriores, a través de Disney+.