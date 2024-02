Eternals volverán a Marvel para destruir todo el UCM

MADRID, 3 Feb. (CulturaOcio) -

La película de Eternals sirvió para que Marvel Studios presentara a algunos de los personajes más poderosos de toda la franquicia. El filme, sin embargo, no tuvo tan buena acogida como se esperaba y, tres años después, aún no han regresado al UCM. Algo que, de acuerdo a una filtración, cambiará muy pronto.

Según ha desvelado el insider @CanWeGetToast, los Eternos volverán de manera inminente en una aventura que, además, implicará la destrucción masiva de la Tierra y, quizá, de buena parte del Universo Marvel. Y es que Ikaris, Ajak, Kingo, Thena y compañía aparecerán en un episodio de la tercera temporada de What If...? (¿Qué pasaría si...?).

La fuente asegura que la premisa del capítulo será: "¿Qué pasaría si los Eternos no hubieran detenido la Emergencia?". Dicho evento se refiere al surgimiento del Celestial Tiamut en el final de Eternals en mitad del océano Pacífico. Los héroes lograron detenerlo y conseguir que muriera antes de emerger definitivamente.

En caso de haber fracasado, Tiamut habría nacido y provocado la destrucción total de la Tierra. Lo que habría ocurrido posteriormente se desconoce y es ahí donde el nuevo capítulo de What If...? pondrá su foco. Probablemente, los Eternos sobrevivirán, aunque no serán los únicos.

Si bien la raza humana se extinguiría prácticamente al completo, algunos héroes más podrían lograr escapar del planeta antes de su desaparición. A ello hay que sumar otros como los Guardianes de la Galaxia o la Capitana Marvel, que se encuentran por otros rincones del espacio.

El insider no da más detalles sobre qué personajes aparecerán o cuál será la sinopsis del episodio una vez que Tiamut emerja de la Tierra. Pero las consecuencias podrían acarrear caos y destrucción como no se han visto nunca antes en el UCM. La serie de animación todavía no ha anunciado su fecha de estreno, aunque se espera que llegue en 2024.