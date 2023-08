Zendaya, destrozada por la muerte de Angus Cloud su "hermano" en Euphoria: "No hay palabras"

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

El actor Angus Cloud, conocido principalmente por su papel de Fezco en Euphoria, falleció el pasado 31 de julio con tan solo 25 años. La propia familia comunicó su muerte y rápidamente miles de fans se despidieron de él a través de emotivos mensajes en redes sociales. Algo que a lo que se han sumado sus compañeros de reparto de la serie, entre ellos su protagonista, Zendaya.

Las protagonistas de Euphoria han publicado dolorosos mensajes con los que darle a Cloud un último adiós. Zendaya colgó en Instagram una foto en blanco y negro del actor, sonriente, a la que acompañó de un emotivo texto con el que expresar su dolor por la pérdida.

"No existe palabras suficientes para describir la belleza infinita que es Angus. Estoy muy agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de poder llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y amables y su brillante sonrisa o de escuchar sus contagiosas carcajadas (ahora estoy sonriendo solo de pensarlo)", comienza Zendaya.

"Sé que la gente usa esta expresión a menudo cuando habla de las personas que ama... 'Iluminan cualquier habitación en la que entran', pero os diré que él era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo así, por toda la luz, el amor y la alegría sin límites que siempre logró darnos. Guardaré cada momento", añade la actriz. "Mi corazón está con su madre y su familia en este momento y, por favor, sed amables y pacientes, ya que cada uno vivimos el dolor de forma distinta", sentencia.

Zendaya y Cloud compartieron bastantes escenas juntos en las dos primeras temporadas de Euphoria. La relación de amistad y cariño de sus dos personajes les llevó a establecer una profunda conexión. Pero no ha sido la única que ha querido darle una última despedida. Sydney Sweeney, actriz que interpreta a Cassie, también ha aprovechado su Instagram para hacerlo.

"Angus, eras un alma despierta, con un corazón bondadoso y llenabas de risas cada lugar. Esto es lo más difícil que he tenido que publicar y me está costando encontrar las palabras. Te echaremos de menos más de lo que crees, pero soy muy afortunada de haberte conocido en esta vida y estoy segura de que todos los que te han conocido sienten lo mismo. Este dolor que siento en mi corazón es real, desearía haberte dado un abrazo más y hacer una última visita al 7-Eleven. Todo mi amor está contigo", escribió la intérprete.

Javon Walton, que en Euphoria da vida a Ashtray, el hermano pequeño del personaje de Cloud, también compartió una foto de los dos actores abrazándose. "Descansa tranquilo, hermano", reza el texto de acompañamiento. A su vez, colgó otra fotografía en sus stories, con la siguiente descripción: "Familia para siempre".

Storm Reid publicó dos stories al respecto. En la primera de ellas, acompañada de una tierna secuencia entre Cloud y la actriz Maude Apatow, Reid escribía: "Las lágrimas no cesan". Posteriormente, subió una fotografía del cielo al atardecer junto con un texto algo más amplio.

"Angus hizo que el cielo estuviera así de bonito anoche. Qué tremenda pérdida para tantos de nosotros. Creo que no logro entenderlo. Y aunque las lágrimas seguirán cayendo, ver fotos de su sonrisa o fragmentos divertidos que me hacen reír me dan consuelo. Por favor, seguid rezando por su alma y por las de su familia y amigos", pedía la actriz. "Abraza a tu gente y diles que los quieres. Llámalos. Estate con ellos. Envíales la canción con la que estás ahora* Simplemente, no des nada por sentado. La vida es preciosa", concluye su mensaje.

Eric Dane, Chloe Cherry y Alexa Demie también utilizaron sus stories para transmitir sus despedidas a Cloud. "Era único. Estoy desolado", publicaba Dane. "Te echo de menos, hermano", escribía Cherry. En el caso de Demie, simplemente compartía un emoji con el corazón roto en cuanto se dio a conocer la noticia.

En cuanto al creador de Euphoria, Sam Levinson, emitió un comunicado publicado por Entertainment Weekly. "No había nadie como Angus. Era demasiado especial, demasiado talentoso y demasiado joven para dejarnos tan pronto. También luchó, como muchos de nosotros, contra la adicción y la depresión. Espero que supiera cuántos corazones conmovió. Le quería. Siempre lo haré. Descansa en paz y que Dios bendiga a su familia", expuso el cineasta.