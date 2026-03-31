Boda de Cassie y Nate y Rue arrestada en el vibrante tráiler de la temporada 3 de Euphoria - HBO MAX

MADRID, 31 Mar. (CulturaOcio) -

Euphoria ha lanzado un segundo tráiler de su tercera temporada de cara a su estreno el próximo 13 de abril. Los nuevos episodios retomarán la trama cinco años después, con los protagonistas dejando atrás sus años de instituto y nuevos fichajes. Entre ellos destacan nombres como Sharon Stone y Rosalía, que han hecho acto de presencia en el clip que adelanta una boda y problemas con la justicia para Rue.

El avance, que arranca con Rue siendo interrogada acerca de su estancia en México por unos agentes de la unidad de control de drogas, también muestra al personaje de Zendaya haciendo de mula para, muy posiblemente, colar droga a Estados Unidos. El tráiler también revela la boda entre Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney), a quien Maddie (Alexa Demie) ayuda a hacerse fotos para su OnlyFans.

Aunque solo se ve un primer plano de su cara, Rosalía aparece maquillada y con un collarín, intercambiando miradas cómplices con el personaje de Demie, y todo apunta a que se encuentra en un club de striptease. Sam Levinson, creador de la serie, ya adelantó en un evento de HBO Max celebrado el pasado año que en la temporada 3 Maddy "trabaja en una agencia de talentos para un representante, y está claro que tiene sus propios proyectos paralelos".

Levinson detalló además que Lexi (Maude Apatow) "es asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone", quien también aparece en el avance, mientras que Jules (Hunter Schafer) estudia Bellas Artes e "intenta eludir cualquier responsabilidad a toda costa".

Tras el estreno de su primer episodio el 13 de abril, los siete capítulos restantes llegarán a HBO semanalmente hasta el 31 de mayo, cuando verá la luz el episodio final de la temporada.

Completan el reparto de la tercera entrega de Euphoria rostros ya conocidos de la serie como Eric Dane, fallecido el pasado 19 de febrero, Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Colman Domingo, Nika King, Alanna Ubach, Sophia Rose Wilson, Melvin Bonez Estes, Daeg Faerch, Paula Marshall, Zak Steiner y Marsha Gambles. Además de Rosalía y Stone, los nuevos episodios cuentan con estrellas invitadas como Natasha Lyonne o Trisha Paytas, entre otros.