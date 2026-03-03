Archivo - Confirmada la causa de la muerte de Eric Dane, actor de Anatomía de Grey o Euphoria - BILLY BENNIGHT / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Eric Dane, actor que interpretó a Cal Jacobs en Euphoria y al doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey, falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años. Según informa People citando el certificado de defunción del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, el intérprete murió por insuficiencia respiratoria, figurando la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) como causa subyacente.

Dane hizo público en abril de 2025 que padecía ELA y explicó que llevaba alrededor de un año y medio notando síntomas de la enfermedad antes de compartir el diagnóstico. La familia del actor señaló en un comunicado que "a lo largo de su tiempo con la ELA Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia en otras personas que afrontan la misma lucha".

Parte de esa labor de concienciación la desarrolló desde su propia carrera como intérprete. En noviembre de 2025, Dane encarnó en el 2x09 del drama médico Mentes Brillantes a Matthew Rimati, un bombero con ELA a través del que la ficción y el actor visibilizaron una enfermedad neurodegenerativa progresiva que, a día de hoy, no tiene cura.

EL TRIBUTO DE ANATOMÍA DE GREY A ERIC DANE Y SU DOCTOR MCSTEAMY

La confirmación de la causa de la muerte de Dane llega días después de que Anatomía de Grey le rindiera homenaje en antena. Emitido el 26 de febrero, el 22x11 de la longeva serie médica de ABC concluyó con un montaje que recopila momentos emblemáticos de su carismático Dr. Mark Sloan, el cirujano plástico al que interpretó de la segunda a la novena temporada.

"Estamos profundamente tristes por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en Anatomía de Grey dejaron un impacto duradero en el público de todo el mundo. Su valentía y entereza durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchísimas personas", anunció el escrito conjunto de ABC y 20th Television en el que reivindicaron el impacto del actor en Anatomía de Grey y la inspiración que supuso su actitud durante su enfermedad.

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Dane debutó en pantalla en 1991 con una aparición en la sitcom Salvados por la campana y sumó participaciones en series como Aquellos maravillosos años, Matrimonio con hijos, Roseanne, Embrujadas o Las Vegas. Su gran salto profesional llegó en Anatomía de Grey como el doctor Mark Sloan, al que interpretó entre 2006 y 2012. En cine, formó parte de películas como X-Men: La decisión final, Una pareja de tres, Burlesque, Americana y Bad Boys: Ride or Die.

En la etapa más reciente de su trayectoria profesional, Dane asumió uno de los papeles más relevantes y reconocibles de su carrera con Euphoria, el drama de HBO donde interpretó a Cal Jacobs, el padre del personaje de Jacob Elordi. Cuando anunció en abril de 2025 que padecía ELA, Dane afirmó que "podía seguir trabajando" y tiempo después rodó la tercera temporada de Euphoria, que llegará a HBO Max el 12 de abril.