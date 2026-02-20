Archivo - Estrellas de Euphoria y Anatomía de Grey lloran a Eric Dane: "Trabajar con él fue un honor, ser su amigo fue un regalo" - CARLA VAN WAGONER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Eric Dane, actor que interpretó al doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey y a Cal Jacobs en Euphoria, falleció el jueves 19 de febrero a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tras conocerse la noticia, múltiples compañeros de profesión que trabajaron con Dane han difundido mensajes de despedida y condolencias.

"Trabajar con él fue un honor, ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está presente en nuestras oraciones. Que su recuerdo permaneca", ha expresado Sam Levinson, creador de Euphoria, en un comunicado recogido por Variety. "Estoy destrozado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric", indica el cineasta estadounidense.

También HBO ha lamentado el deceso de Dane. "Estamos profundamente tristes por la noticia del fallecimiento de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de trabajar con él durante tres temporadas de Euphoria. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos en este momento difícil", reza el mensaje difundido por HBO en Instagram.

Alyssa Milano, que trabajó con Dane en la quinta y sexta temporada de Embrujadas, se ha despedido del intérprete recordando su "sentido del humor agudísimo". "No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba lo absurdo y pillar a la gente desprevenida", rememora la actriz en su cuenta de Instagram.

"Y cuando se trataba de sus hijas y [su mujer] Rebecca, todo en él se suavizaba. Las llevaba consigo incluso en habitaciones donde no estaban presentes. Se podía ver en la forma en que su voz cambiaba cuando decía sus nombres. Una familia impresionantemente hermosa", destaca Milano sobre la faceta más personal de Dane, asegurando que "la ternura la mantenía a buen recaudo, pero nunca oculta del todo"

ABC y 20th Television han emitido un comunicado conjunto en el que han reivindicado el impacto del actor en Anatomía de Grey y la inspiración que supuso su actitud durante su enfermedad. "Estamos profundamente tristes por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en Anatomía de Grey dejaron un impacto duradero en el público de todo el mundo. Su valentía y entereza durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchísimas personas", recuerda el escrito.

Por su parte, Kevin McKidd, Sarah Drew y James Pickens Jr., intérpretes de Anatomía de Grey, han llorado la muerte de Dane a través de sendas historias de Instagram donde comparten una imagen del actor en la serie y un mensaje que reza "descansa en paz, amigo". "Aprendí muchísimo de Eric. Fue un gran hombre. Me entristece verlo marcharse de esta manera. Envío cariño a su familia. Gracias por los recuerdos, amigo", expresa también en Instagram Travis Van Winkle, compañero de reparto de Dane en la serie bélica El último barco.

Martin Lawrence, que protagonizó con Dane Bad Boys: Ride or Die, expresa en Instagram su "más sentido pésame para la familia" y asegura que Dane era "un tipo sólido y un auténtico profesional que aportaba esa presencia" siempre en el rodaje. "¡Uf, esto duele muchísimo! Te echaré de menos, Eric, disfruté mucho el tiempo que pasamos juntos. Fue un placer trabajar contigo", escribe en su historia de Instagram Alexander Ludwig, que también formó parte de Bad Boys: Ride or Die.

Otro homenaje que destaca el compañerismo y la humanidad de Dane es el de Paul Walter Hauser, con quien trabajó en Americana. "Intentamos conseguir trabajos, intentamos reírnos del dolor e intentamos mantenernos sobrios. Me alegro de que pudiéramos compartir pantalla en Americana. Te quiero, amigo, ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Te veré de nuevo. Descansa en paz", señala en Instagram.

"Tengo el corazón roto. Hemos perdido a un buen hombre, Eric Dane, con quien tuve el placer de compartir pantalla. Nos hicimos amigos y nos reímos a menudo. Mis oraciones están con su preciosa familia. Nos vemos al otro lado, hermano", lamenta en Instagram Frank Grillo, que apareció con Dane en Pequeña Dixie.

John Stamos también recuerda su colaboración con el actor. "Descansa en paz, amigo. Eric Dane y yo interpretamos a dos hermanos hace años en una preciosa película llamada La guerra de las bodas. Buena persona que se fue demasiado pronto. Besos", reza su publicación de Instagram.

Nina Dobrev, compañera de Dane en Amor redentor, admite en una historia de Instagram que "me rompe el corazón enterarme del fallecimiento de Eric". La actriz asegura que el intérprete "era cálido, generoso, estaba siempre preparado y sentía una pasión enorme por lo que hacía", además de ser alguien que "lideraba con amabilidad y conseguía que todos en nuestro set se sintieran vistos". "La ELA es una enfermedad cruel e implacable. Ojalá su recuerdo impulse más investigación, conciencia y avances hacia una cura. Se le echará muchísimo de menos", añade Dobrev.

Ashton Kutcher, que colaboró con el actor en Historias de San Valentín, también espera que la muerte de Dane motive a investigar más sobre la ELA. "La liga de fútbol fantasy Franklin Strip Fanatics echará de menos al señor Eric Dane. Sabemos que estarás mirando desde la cabina. Te echaré de menos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA", indica en X.

Entre las despedidas más extensas se encuentra la de Maria Shriver, periodista y autora estadounidense que cuenta en X que "me rompe el corazón esta noticia devastadora sobre Eric Dane". "Qué tragedia. Fue tan heroica la manera en que afrontó su diagnóstico, usó su voz para que el mundo supiera lo que era vivir con ELA", continúa Shriver.

"Me sentí honrada de que eligiera mi sello editorial para publicar sus memorias. Me dijo que quería que su familia supiera cuánto la quería y que quería dejarles una historia de la que pudieran sentirse orgullosos. Todo mi cariño para su familia y para todos los que luchan contra esta enfermedad cruel, así como para quienes cuidan a alguien que la padece. Buen viaje, Eric. Fue un honor conocerte, y honraremos tu historia", concluye Shriver.

I’m heartbroken by this devastating news about Eric Dane. What a tragedy. He was so heroic the way he handled his diagnosis. He used his voice to let the world know what it was like living with ALS.



"Eric era un icono de la televisión que iluminó nuestras pantallas durante décadas y ha sido el mayor honor de mi carrera trabajar con él. No solo era un talento inmenso: también era generoso, amable y valiente. Hoy pienso en su familia y en sus seres queridos. Se le echará de menos", anuncia en un comunicado recogido por The Hollywood Reporter Michael Grassi, creador de Mentes brillantes, serie en la que el actor participó como estrella invitada en un episodio de la segunda temporada centrado en la ELA.

DeMane Davis, director de producción y productor ejecutivo de Mentes brillantes, afirma que "ver a Eric Dane hacer lo que amaba fue un honor". "Adoraba estar en el plató, haciendo bromas entre toma y toma. Nuestro equipo y nuestro reparto le querían. Fue un regalo presenciar su talento, determinación y alegría", amplía.