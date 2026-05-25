De Linternas a Harry Potter: HBO Max lanza un avance con sus estrenos más esperados de lo que queda de 2026 - HBO MAX

MADRID, 25 May. (CulturaOcio) -

Tras comenzar fuerte el 2026 con estrenos como la segunda temporada de The Pitt o El caballero de los siete reinos, HBO Max ha lanzado un breve teaser de qué esperar de lo que queda de año. Y es que, en los próximos meses, a la plataforma llegarán títulos como la tercera temporada de La casa del dragón, Linternas, Stuart no consigue salvar el universo o Harry Potter.

El avance en cuestión comienza con imágenes de El caballero de los siete reinos, Rooster, Hacks, Half Man, Euphoria y The Pitt antes de dar paso a escenas de las nuevas series que aterrizarán en el servicio de streaming. El montaje arranca con La Casa del Dragón, cuya tercera temporada iniciará su andadura en HBO Max el próximo 22 de junio, retomando la sangrienta contienda en el seno de la familia Targaryen por el trono de hierro.

También este verano verá la luz Stuart no consigue salvar el universo. El spin-off de The Big Bang Theory centrado en el personaje de Kevin Sussman llegará a la plataforma el próximo 24 de julio.

Otro título que muestra brevemente el avance es Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness: an Almost History of America, comedia que se estrenará con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos y contará con Larry David, Bill Hader, Barack Obama, Kathryn Hahn y Jerry Seinfield, entre otros.

SUPERHÉROES DE DC Y MAGOS: LINTERNAS Y HARRY POTTER

El 17 de agosto llegará al fin a HBO Max la serie de Linternas, que seguirá ampliando el DCU de James Gunn y Peter Safran tras el estreno en cines de Supergirl, el 26 de junio. La ficción estará centrada en John Stewart (Aaron Pierce) y Hal Jordan (Kyle Chandler), "dos policías intergalácticos envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos".

Otras muchas series llegarán a la plataforma en los próximos meses, incluyendo The Man Will Burn; Earth Wind and Fire; Youth; Hard Knocks: Training Camp with the Seattle Seahawks; Monsters of God; War o una nueva tanda de episodios de La edad dorada. En todo caso, quizá uno de los estrenos más esperados sea el de Harry Potter, cuya primera entrega, que adaptará el primero de los libros de la saga homónima de J.K.Rowling, estará disponible en Navidad. La ficción ya ha sido renovada por una segunda temporada y el plan es que tenga siete en total (una por novela).