Sam Levinson, creador de Euphoria, defiende la muerte de (SPOILER) en el final: "Era el desenlace más honesto" - HBO MAX

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el episodio final de Euphoria, desenlace marcado por la muerte de uno de los personajes clave de la ficción creada por Sam Levinson. El realizador defiende que esta decisión narrativa no responde a un simple golpe de efecto, sino a una conclusión dolorosamente coherente con el retrato que la serie ha hecho de las consecuencias de vivir atrapado en un entorno atravesado por la droga.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Sobre la muerte del personaje interpretado por Zendaya por una sobredosis de fentanilo en el 3x08, Levinson sostiene en un vídeo detrás de las cámaras publicado por HBO Max en YouTube que "parecía un final sincero". "El desenlace honesto es que la gente como Rue no sobrevive", añade el cineasta, conectando la muerte de Rue con una crisis especialmente grave en Estados Unidos, donde el fentanilo se ha convertido en una de las principales causas de muerte por sobredosis cuando aparece mezclado con otras sustancias.

"Quería contar la historia por Angus Cloud y por las personas a las que no se les concedió una segunda oportunidad", continúa Levinson en referencia al actor que interpretó a Fezco en las dos primeras entregas y que falleció en 2023 a los 25 años a causa de una sobredosis accidental. "Angus fue una de las más de 70.000 personas que murieron por una sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aquel año. ¿Cómo cuento una historia sobre la libertad de elegir sabiendo que existen consecuencias?", apuntó al inicio de la emisión de la tercera temporada.

"Sabía que quería experimentar la muerte de Rue a través de Ali", indica Levinson sobre la decisión de canalizar el fallecimiento de Rue a través de su padrino y mentor en Narcóticos Anónimos, que admite que recayó tras su muerte. "Dejar que Colman Domingo articulara eso por nosotros como público era realmente importante", defiende el realizador sobre la escena en la que Ali reflexiona sobre lo que considera un sistema roto que contribuye a alimentar la epidemia del fentanilo y sobre la red de interés económicos que articula un negocio alrededor de la adicción.

LA SOBREDOSIS DE RUE EN EL FINAL DE EUPHORIA

El capítulo arranca justo después de la traición de Faye a Rue y del caótico desenlace del acuerdo entre Laurie y Álamo, frustrado por la intervención de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Rue logra escapar de la granja tras una persecución, aunque resulta gravemente herida. Alamo cura sus heridas, pero le entrega unos analgésicos adulterados con fentanilo. Agonizando de dolor, la protagonista se queda dormida.

Cuando despierta, Rue cree que Fez ha escapado de prisión, por lo que emprende una búsqueda que la lleva a un barrio donde huye de la policía y se cruza con versiones pasadas de sí misma, con Jules y con su hermana. Cuando finalmente se encuentra con su madre, la serie revela que todo ese viaje formaba parte de una alucinación y que, en realidad, Rue había sufrido una sobredosis. Ali acaba encontrando su cadáver en el sofá.