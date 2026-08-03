La Casa del Dragón 3x07 sorprende con una resurrección trascendental que cambia el curso de la guerra - HBO MAX

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en HBO Max el séptimo y penúltimo episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón. Una vez más, la ficción ha vuelto a presentar un sorprendente giro que amenaza con inclinar nuevamente la balanza hacia otro de los bandos Targaryen enfrentados en la Danza de Dragones.

Y aunque no sea exactamente fiel a lo narrado en Fuego y Sangre, se trata de un evento que sí que encamina la serie de regreso al canon, preparando una de las muertes más impactantes del libro tal y como la escribiera George R. R. Martin.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En los últimos compases del séptimo episodio de la temporada, todo parecía perdido para Aegon Targaryen, quien ya había decidido que prefería morir presentando batalla ante todo un ejército que en el anonimato.

Así, el conocido por los Negros como el Usurpador, no duda en revelar su identidad ante unos soldados leales a Rhaenyra, dispuesto a morir sin hincar la rodilla. Y a pesar de que el joven de la cara quemada no presenta un aspecto ni mucho menos amenazador, sus enemigos retroceden, súbitamente aterrorizados, ante su épica proclama... aunque no es a él ni a su impulso suicida lo que realmente temen.

Cuando Aegon se da la vuelta encuentra a su dragón, Fuegosol, a quien todos daban por muerto, listo para defenderle. Con una sola orden de su jinete, la ya mítica palabra valyria "Dracarys", la maltrecha pero aún letal bestia quema a los partidarios de Rhaenyra.

EL ATAQUE A TRAICIÓN DE AEMOND Y VHAGAR

Cabe recordar que tanto Aegon como Fuegosol salieron mal parados de la Batalla de Reposo del Grajo, en la que Aemond y Vhagar les atacaron a traición cuando estaban combatiendo contra Rhaenys y su dragona Meleys, apodada la Reina Roja.

Mientras que Aegon fue llevado a Desembarco del Rey y sobrevivió a sus terribles quemaduras, el cuerpo de Fuegosol permaneció donde había caído. En el cuarto episodio de la tercera temporada, el rey fugitivo tenía oportunidad de reunirse con su montura, convertida en poco más que una atracción de feria, con la gente pagando por tocar sus escamas.

Aunque Aegon aseguraba que el dragón seguía vivo, Larys rechazaba de plano esa posibilidad y se podía llegar a pensar que las palabras del personaje de Tom Glynn-Carney se debían a la negación más que a un convencimiento real. No obstante, ahora ha quedado demostrado que el Targaryen no se equivocaba y que, pese a las apariencias, Fuegosol seguía vivo. De esta manera, los Verdes no solo han recuperado a su candidato original al trono sino también a un dragón.

CÓMO LA RESURRECCIÓN DE FUEGOSOL PREPARA LA MAYOR MUERTE DE LA CASA DEL DRAGÓN

La supuesta muerte de Fuegosol había preocupado a los fans, ya que significaba un nuevo desvío del material original. En Fuego y Sangre, Criston Cole mandaba a algunos de sus hombres seguir cuidando y alimentando al dragón caído, con la esperanza de que pudiera llegar a sanar, por lo que nunca fue dado por muerto y, por tanto, su regreso no era un gran giro.

En la ficción, sin embargo, puesto que su cuerpo parecía estar ya en descomposición y nadie le había dado de comer o beber en semanas, era lógico pensar que no se levantaría de nuevo, aunque tal milagro pueda explicarse fácilmente aduciendo que se trata de una criatura mágica.

En todo caso, el hecho de que Fuegosol se haya reunido con su jinete, ambos vivos y más que dispuestos a seguir luchando, hacen suponer que la serie se mantendrá fiel al canon en cuanto a una importante muerte. Y es que, en la novela, Aegon y su dragón toman Rocadragón, derrotando a Baela y Danzarina Lunar, y cuando Rhaenyra busca refugio allí sin saber que lo habían ocupado, la hacen prisionera y acaban con ella.