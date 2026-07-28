La Casa del Dragón: ¿Los huevos de dragón de Harenhall son los mismos que recibe Daenerys en Juego de tronos? - HBO MAX

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de la tercera temporada de La Casa del Dragón ha estado cargado de inesperados giros y revelaciones. Sin embargo, una de ellas destaca por encima del resto: el descubrimiento de varios huevos de dragón, un hallazgo que podría ser decisivo para el futuro de los Targaryen.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En la segunda mitad del 3x06 de La Casa del Dragón, titulado Hombres sin rostro, muestran a Alys Rivers (Gayle Rankin) mantiene nuevo encuentro en el castillo de Harrenhal con Aemond (Ewan Mitchell), a quien le anima a quedarse y forjar con ella, y al abrigo del "poder oscuro" que reside en la fortaleza y con el que ella está conectada, una nueva y tenebrosa alianza. "Yo seré la Dama del Agua y tu el Señor Dragón", dice ha hechicera después de destapar ante el príncipe Trgaryen un cofre que contiene cinco huevos de dragón petrificados.

Es entonces cuando Rivers le pregunta a Aemond, quien está estupefacto, si ha olvidado su historia, y comienza de Fuegoensueño y Rhaena, su antepasada. Alys le cuenta que Rhaena llegó a Harrenhal tras la muerte de su hija, pasando allí el duelo y envejeciendo, pero que su dragona puso una nidada de huevos antes de morir y que estos permanecieron ocultos durante un siglo.

DREAMFYRE'S DRAGON EGGS 🔥🔥



This looks like the Eggs Daenerys receives as a gift in GOT? 🤔🤔



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"Aquí reside una fuerza muy antigua, que los dioses nos den la espalda... nos labraremos nuestra propia fortuna", concluye Alys antes de besar a Aemond.

QUIÉN ES Y CÓMO MURIÓ RHAENA TARGARYEN

Rhaena Targaryen fue una de las figuras más relevantes de la primera generación de la dinastía tras Aegon el Conquistador. Hija de Aenys I Targaryen, su nacimiento simbolizó la llegada de una nueva generación de jinetes de dragón y, según el libro Fuego y sangre, el propio Aegon rompió a llorar al sostenerla por primera vez.

Marcada por las luchas por el Trono de Hierro, se casó con su hermano Aegon Targaryen, asesinado por Maegor el Cruel, quien después la obligó a convertirse en una de sus esposas junto a otras dos viudas, conocidas como las Novias Negras. Más tarde contrajo matrimonio con Androw Farman, aunque su gran amor fue Elissa Farman. Fue además el primer jinete de Sueñafuego, la dragona que casi un siglo después sería reclamada por Helaena Targaryen.

De su unión con Aegon nacieron las gemelas Rhaella y Aerea. Tras la muerte de esta última, después de desaparecer durante un año con a lomos de Balerion y regresar con una extraña y terrible enfermedad, Rhaena se retiró a Harrenhal. Allí vivió hasta su muerte en el año 73 d. C., después de enviudar por tercera vez. Tras su fallecimiento, Sueñafuego regresó a Pozo Dragón, donde años más tarde sería reclamado por Helaena Targaryen.

Según explica Alys durante el episodio, Sueñafuego puso una nidada de huevos durante los años que Rhaena pasó en Harrenhal antes de su muerte. Tras el fallecimiento de la princesa, los huevos permanecieron algo menos de cien años ocultos en Harrenhal hasta llegar a manos de la hechicera.

Todo apunta a que Alys pretende utilizar los huevos para fundar una nueva rama de la Casa Targaryen junto a Aemond. De hecho, le plantea que sus hijos serían príncipes Targaryen, una posibilidad que encaja con lo narrado por Martin en Fuego y sangre, donde ambos mantienen una relación y Rivers asegura que está embarazada del príncipe.

¿SON LOS HUEVOS DE ALYS LOS MISMOS QUE LOS DE DAENERYS?

Además, en la novela se insinúa que los dragones de Daenerys Targaryen, los tres huevos que recibe como regalo de bodas en su enlace con Kal Drogo al inicio de Juego de Tronos, son precisamente tres de esos huevos de Fuegoensueño.

Según el relato, Elissa Farman, amante de Rhaena, robó tres huevos de la dragona tras la ruptura de su relación y huyó con ellos desde Desembarco del Rey hasta Braavos, donde adoptó el nombre bastardo de Alys Colina y se los vendió al Señor el Mar de la Ciudad Libre. Los huevos desaparecieron durante siglos hasta reaparecer como regalo de bodas para Daenerys y, aunque Martin nunca lo ha confirmado, esta es una de las teorías más aceptadas entre los seguidores de la saga.

Al menos así era hasta que, en otra ruputura con el canon, los responsables de La Casa del Dragón confirmaron que los huevos que recibe Daenerys en Juego de Tronos son los que aparecen al principio de la segunda temporada, cuando tras sufrir un intento de asesinato dentro incluso de su fortaleza de Rocadragón, Rhaenyra (Emma D'Arcy) decidide enviar a sus hijos más pequeños, Joffrey, Aegon y Viserys, con su sobrina, la princesa Rhaena (Phoebe Campbell) para ponerlos a salvo en Pentos.

Rhaenyra también le confía a su sobrina dos crías de dragón: Tyraxes, el dragón que cuando crezca montará Joffrey Velaryon, y Borrasca, que montará el ahora pequeño Aegon. Y además tambíen le da cuatro huevos de dragón. Podría tratarse de los que en el octavo capítulo de la primera temporada halló Daemon Targaryen, una nueva nidada de Syrax, la dragona que monta Rhaenyra Targaryen.

Y los fans no dejaron pasar por alto que, por su color -dorado, verde y rojo- tres de esos huevos son muy similares a los tres huevos de dragón petrificados que recibió Daenerys por parte del magistrado de Pentos, Illyirio Mopatis como regalo de bodas en Juego de Tronos.

Y fue la propia directora del capítulo, Geeta Vasant Patel, ha confirmado que, efectivamente y sí, se trata de los mismos huevos. "Estos son los huevos de Daenerys. Todos los que estamos involucrados en esta serie somos grandes fans de Juego de Tronos, de manera que fue muy emocionante rodar esta escena", respondió.